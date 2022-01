Az elmúlt év legvégén Bob Diachenko kiberbiztonsági kutató egy olyan szerverre bukkant, amely több, mint 440 ezer, RedLine malware-rel gyűjtött fiókadatot tartalmazott - írja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapja. A RedLine jelenleg az egyik leggyakoribb információlopó káros kód, amely jellemzően vírusos e-mail csatolmányokba, YouTube videókba és kalózszoftverekbe rejtve fertőzi meg az áldozat eszközeit.

A malware főleg e-mail fiókok hitelesítőadatait, valamint bankkártyaadatokat próbál megszerezni böngésző sütikből, VPN és FTP kliensekből, de gyakori célpontjai a kriptovaluta-pénztárcák is. A kutató az adatbázist feltöltötte a Have I Been Pwned (HIBP) adatszivárgás-ellenőrző portálra, így a felhasználók ellenőrizhetik, hogy e-mail címük érintett-e a támadásban.

Ha az e-mail-címünk szerepel a RedLine adatbázisban, érdemes azonnal megváltoztatni a hozzá tartozó jelszót, emellett javasolt minden fontos fiókunknál jelszót cserélni, mivel a káros program más belépési adatokat is lophatott eszközünkről! Természetesen az alapos vírusirtásról se feledkezzünk meg!