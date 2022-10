„Megszaporodtak a drón észlelések, és ezek közül néhány kritikus infrastruktúra közelében volt” – mondta Lotta Hakala, a Supo, a finn nemzetbiztonsági hivatal kutatási szakértője az Yle finn hírportál szerint. A drónok kisméretű, távirányítású repülőgépek, és bár aljas célokra is használhatók, az eszközök egyre több hobbi- és kereskedelmi célú légi fotós körében is népszerűek. Viszont mivel a kritikus infrastruktúrák közé tartoznak az olyan energia- és közlekedési rendszerek, mint az erőművek, vasutak és repülőterek, aggasztó hogy megszaporodtak az ilyen eszközök a környékükön. Főként úgy, hogy az Északi Áramlat gázvezetékeken bekövetkezett robbanásokat is szabotázsakcióknak értékelték a különböző vizsgálatok.

Valamint ahogy arról a Napi.hu beszámolt, biztonsági és kibervédelmi szakértők egy csoportja jelezte, hogy kaszkádszerű összeomlást okozhatnak fizikai vagy informatikai támadások a kritikus energetikai rendszerek ellen. Az Északi Áramlat gázvezeték óta pedig arra figyelmeztetik az Európai Unió döntéshozóit, hogy akár Oroszország, akár terroristák is célba vehetik ezeket a hálózatokat, vagy azok egyes csomópontjait.

Lotta Hakala szakterülete a nemzetállamok által üzemeltetett kritikus infrastruktúrákat fenyegető veszélyek vizsgálata. Jelezte, hogy a Supo nagyon aktívan figyeli a helyzetet, és megjegyezte, hogy az ország különböző részein egyre több drónészlelést jelentenek. A hatóságok nem tudták megerősíteni, hogy a legtöbb drón miért repült bizonyos területeken, de azt megerősítették, hogy az észlelések egy része kereskedelmi fotósokkal vagy hasonló tevékenységekkel kapcsolatos.

Talán a finn lakosság repked, talán mások

Általánosságban a biztonsági szolgálat feltételezi, hogy a drónok fokozott észlelése részben az általános éberség növekedésének köszönhető. Ugyanakkor arra kéri a lakosság tagjait, hogy jelentsék a drónok észlelését a hatóságoknak, különösen, ha kritikus infrastrukturális helyszínek körül látják repülni őket.

A finn nemzetbiztonsági hivatal ugyanakkor jelezte, hogy a finn kritikus infrastruktúrát fenyegető veszély szintje az utóbbi időben megnőtt, de nem tartja valószínűnek, hogy a következő hat hónapban az infrastruktúrát megbénító támadásra kerülne sor. Hakala szerint a finnországi kritikus infrastruktúrákat körülvevő védelem szintje jó, de az ilyen helyszíneken dolgozó személyzet éberségén lehetne még javítani.

„Fontos, hogy az alkalmazottak megértsék, hogy minden szervezetnek vannak védett információi és tevékenységei, amelyeket nem szabad megosztani kívülállókkal. Fontos, hogy a személyzet képes legyen felismerni a fenyegetéseket vagy a gyanús helyzeteket” – magyarázta Hakala.