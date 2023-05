Napokkal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a First Republic Bank részvényeinek zuhanása ismét megrázta a piacokat. A kaliforniai székhelyű bank részvényei rekordalacsony szintre zuhantak, miután a hitelező bejelentette, hogy a betétesek több mint 100 milliárd dollárt vontak ki. A bank részvényeinek kereskedését a zuhanás után le is állították. A First Republic részvényei azután zártak 50 százalékos mínuszban, miután a San Franciscó-i székhelyű hitelintézet nyilvánosságra hozta, hogy az első negyedévben betéteinek 40 százalékát elvesztette. Ez nem túl jó jel egy olyan időszakban, amikor a bankszektor a 2007-2008-as pénzügyi összeomlás óta a legnagyobb bizalmi válságot szenvedi el.