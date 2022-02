A fejlődő európai államok gazdaságai továbbra is lábadoznak a válság okozta hatásokat követően – áll a Fitch Ratings hitelminősítő legújabb regionális elemzésében. A vállalkozásoknak alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Az oltásokat folyamatosan adják be minél többeknek, és az állami támogatás továbbra is fennmarad, de a vírus újabb hullámai változatlanul visszafogják az aktivitást.

Mint azt a régió egészére a jelentés megállapítja:

A fennakadások elhúzódása továbbra is hat az államháztartásra, de a finanszírozási feszültségek eddig nem váltak aggasztóvá. Az inflációs ráta felgyorsult a régió nagy részében, ami a monetáris politika válaszlépéseket tett szükségessé.

Az emelkedő hosszú távú amerikai kamatlábak általában kevéssé hatottak a régió nagy részére, mivel a közép- és kelet-közép-európai régióban az eurófinanszírozás a döntő. A régióban kevés leminősítést tett a Fitch a világjárvány alatt, csak Szlovákia besorolása romlott.



Azonban, az államháztartásra és a külső pénzügyekre gyakorolt hatás együttesen néhány sajátos tényezővel mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kelet-közép-európai államadósságának alakulása negatív pályára kerüljön. Ezek közül, Észak-Macedónia és Románia kilátásai a világjárvány kezdete óta negatívak, míg a Szlovákiára 2020 novemberében adtak negatív kilátási besorolást.

Ami a 2021-es javuló kilátásokat illeti, Bulgária kilátásait pozitívra módosították, mivel a Bulgáriában tapasztalható a világjárványhoz kapcsolódó makrokockázat jelentősen csökkent, amelyet a kedvezőbb, rugalmasabb gazdaság, a szilárd politikai tér és az euró bevezetése felé tett előrelépések indokoltak.

A hitelminősítőt is a jogbiztonság aggasztja

Magyarország a közép-kelet-európai országok között a középmezőnyben helyezkedik el a jogállamiság tekintetében a Fitch megítélésében.

A hitelminősítő megítélése szerint 2019-hez képest romlott a helyzet, mindez potenciálisan a "párhuzamos" igazságszolgáltatási rendszer bevezetésére tett kísérleteket tükrözi.

Kedvezőtlenül hat a magyar kilátásokra a bírósági rendszer átalakítására tett kísérlet 2018-2019-ben, amelyet később elvetettek. Az igazságügyi reformok, a kinevezési rendszerek reformjai is kedvezőtlenül hatnak az intézmények függetlenségét nézve.

Egyre több közvetett szinten a kormányzati befolyás a nem kormányzati, tudományos és kulturális intézmények felett. A Fitch megítélése szerint a média pluralizmusa is csökkent, a médiatulajdon jelentős hányada koncentrálódik az intézményrendszerrel baráti viszonyban lévő vállalkozások kezében.

Európában elmúlhat a gazdasági imbolygás

A Fitch Ratings várakozásai szerint a feltörekvő európai országok esetében 2022-ben javulni fognak az állapotok. „Előrejelzésünk szerint a költségvetési egyenlegek összességében szűkülni fognak, mivel a szilárd növekedés támogatja a bevételek, és a Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó kiadásokat csökkentik, stabilizálva az államadósság medián GDP-t” – írja az elemzés.

Az adósságdinamika általában véve támogató marad. A finanszírozási költségek viszont növekedni fognak, mivel a belföldi inflációs ráták emelkednek, és a fejlett piaci központi bankok szigorítanak, de még összességében így is alacsonyak maradnak.

A gazdasági növekedés továbbra is kedvező marad, különösen azon EU-tagállamok esetében, amelyek az uniós forrásokból profitálnak.

Az EU-n kívüli államok kevésbé jó helyzetben vannak. A finanszírozási kamatlábak általában magasabbak, az inflációs nyomás nagyobb, a növekedés lassulása és a világjárványból eredő kockázatok is nagyobbak.

A politika hitelességének javulása azonban a megerősödött monetáris politikával együtt csökkentik az árfolyamnyomás lehetőségét, amely a gazdasági válság lehetőségét is jelentősen mérsékli. Törökország kivételt képez.

Várják a válaszcsapást az Európai Uniótól

Szerdán az Európai Unió Bírósága elvette Magyarország és Lengyelország panaszát, ami azt kifogásolta, hogy az uniós jogállamisági elvárások vélelmezett sérelmét gazdasági alapon is büntetni lehetne, például források visszatartásával.

Johannes Hahn költségvetési biztos az Európai Parlamentben azt mondta, a Bizottság a Bíróság indoklásának elemzését követően hamarosan véglegesíti a rendelet végrehajtását segítő iránymutatásokat. Hangsúlyozta, hogy a rendelet csak egy az Unió rendelkezésére álló eszközök sorában. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a jogállamiság alakulását a tagállamokban, mondta, majd emlékeztetett arra, hogy már két tagállam kapott informális levelet ez ügyben. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt ismételve Hahn biztosította a képviselőket: ha a rendelet alkalmazásának feltételei teljesülnek, a Bizottság lépni fog.

Az ítélethirdetést követően az EU-ban és itthon is több képviselő azonnali büntetőlépéseket követelt, miközben a kormánypárt politikai támadást emleget.