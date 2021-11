A magyar, Brazília és a Fülöp-szigetek mellett a legfontosabb politikai verseny, ami a jövő évi választások körében meghatározó lehet jövőre – mondta a Fitch Solutions kutatócég elemző közgazdásza, John Ashbourne a témában tartott háttérbeszélgetésen.

A szélesebb közvéleményt megosztó politikai vezetők körében Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte és Orbán Viktor is megméretteti magát. A Fülöp-szigetek esete látszik a legkevésbé izgalmasnak. Duterte már nem szolgálhat a törvényi korlátozások miatt újabb ciklust, de a politikája népszerű, az eseteleges utódai is hozzá hasonló kemény nézeteket vallanak, családtagjai is ott maradnak a döntéshozatal közelében.

Bolsonaro esetleges megválasztása jelent Ashbourne szerint nagyobb kockázatot. Brazíliában nem látják egyértelműnek, hogy elfogadja minden érintett a választások majdani kimenetelét, és az sem kizárható, hogy alkotmányos válság jön a szavazás után.

A Fitch Solutions szerint Magyarországon Orbán Viktor és a Fidesz megtartja a hatalmat, még akkor is, ha az egységesülő ellenzék miatt szorosabb lesz a verseny. Orbán bukása nagy hullámokat verne globális léptékben is, 2023-ban Lengyelországban is választanak, a Fidesz ellenzékbe való szorulása Ashbourne szerint ott is komoly tényező lenne a választási kampányban.

Más az inflációs történet, nem is tart majd sokáig

A Fitch Solutions fenntartja, hogy a mostani inflációs elszállás a világgazdaságban ideiglenes, leginkább az energiaárak által okozott jelenség, ami záros időn belül helyreáll, és a keresleti és kínálati oldal is visszanyeri az egyensúlyi állapotot.

Jövőre jelentős olajkitermelési többletet várnak, ezért a fejlődő európai országokban is az általános árszínvonal csökkenésére lehet számítani. A legtöbb helyen csúcsra értek, vagy csúcsközelében vannak, több országban már túlzónak is tekinthetők a jegybankok szigorítási lépései – mondta Ashbourne.

Alapvető eltérés, hogy a fejlődő piacokon nem követték azt az utat, ami a fejlett piacoknál bevett volt, és nem közvetlen készpénzjuttatásokkal igyekeztek válságot kezelni. Ez volt a az általános ötlet az USA-ban, Nagy-Britanniában és Japánban is, Afrikában viszont nem.

Miután alapvető eltérések érzékelhetők a meghatározó árazási mechanizmusokban a fejlett és fejlődő gazdaságok esetében, Ashbourne azzal számol, hogy az infláció a fejlődő piacoknál nem lesz hosszútávú kockázat, ezért visszafoghatják a jegybankok is a kamatemelési lépéseiket.

Ennek megfelelően a mostani árazások is túlzások, az infláció mérséklődésével a jegybankok is hamarabb és erőteljesebben állíthatják le a szigorítást vagy csökkenthetik a kamatokat. Mint azt Ashbourne kérdésünkre kifejtette, a Fitch Solutions az infláció csökkenését a piaci elmzőknél nagyobb léptékűre, és sokkal gyorsabbra is várja.

Magyarországon a jegybank másfél hét leforgása alatt háromszor emelt hagyományos és rugalmas eszközeivel kamatot, miután a forint árfolyama megroppantotta a lélektani 370-es határt az euróval szemben.