A váratlan gazdasági fordulatok, a járványhelyzet és a világ több pontján tartott választások mind olyan kockázatok, amelyek meghatározzák a 2022-es évet. A Fitch Solutions 10 ilyen tényezőt vizsgált, amelyeket Cedric Chehab, az elemzőcég kockázatelemzési vezetője mutatott be egy háttérbeszélgetésen.

1. Megszokjuk a vírust

A legpozitívabb kockázati forgatókönyv, hogy jövő év elejére teljes normalizálódás lesz, a világgazdaság helyreáll. Ennek előfeltétele, aminek már látszanak jelei, hogy a legtöbb ország endemikusként viszonyul a Covidhoz, vagyis beáll egy olyan világrend, hogy más jelenlévő és kezelt betegségekhez hasonlóan a koronavírus variánsai is részei lesznek a mindennapi életnek. Ez azt is feltételezi, hogy eltűnnek a korlátozások.

Ezzel az a gond, hogy kiéleződnek a világ különböző pontja közötti vagyoni különbségek. A gazdagabb országok, amelyek hozzáférnek a gyógyszerekhez és oltásokhoz hamarabb kilábalhatnak, közben viszont lassabb lesz a helyreállás üteme a szegényebb, leginkább afrikai országokban, vagy Kínában, ahol a járványkezelési szigor sokkal súlyosabb.

Az omikron variáns bizonytalansági tényező, aminek a terjedése jó és rossz is lehet. Ha a vizsgálatok és a tapasztalatok igazolják, hogy ez egy sokkal gyorsabban terjedő, viszont sokkal kevésbé súlyos variáns, akkor ez önmagában nagyon pozitív képet vetít előre, lévén hamarabb lehet a nyitáson gondolkodni.

2. Illúzió a mostani növekedés

A mostani növekedési ütem abnormálisan magas, és annak tudható be, hogy a 2020-as összeomlás a járvány miatt is abnormálisan durva volt. A lassulás ellenére is 4 százalék feletti növekedés lesz várhatóan 2022-ben, miközben nőnek a háztartási megtakarítások.

Ha tényleg lehet nyitni, akkor folyamatosan helyreállhat a szolgáltatóipar szerepe, különösen a fejlett gazdaságokban.

Ez eleve eltérő pályákat irányoz elő a különböző térségek számára. A szolgáltatásokban kevésbé erősek a fejlődő piacok, sok ilyen országban viszont a nyersanyagtermelésükkel más régiókhoz képest kiugró lehet a növekedés.

Kínára viszont ciklikusan és strukturálisan is lassulás vár. Magas bázisra érkezett a válság, nagyon komoly lezárások vannak a vírus ellen és az Evergrande által okozott krízis még beláthatatlan. A politika is változik, a pekingi kormányzatnak immár a minőségi növekedés a célja, és nem a minden áron való növekedés.

3. Egyenlőtlen visszapattanás a turizmusban

A világ különböző részeiben másként léptek fel a járvány megfékezése érdekében, és a lehetőségek sem voltak azonosak. Az ázsiai térség lassabban tud felkapaszkodni, kevés a vakcina. Ebben a régióban a sokkal szigorúbb megkötések mellett élő kínai turisták kiesése is kiemelt tényező. Nagyjából 20 százalékát teszi ki a kínai látogatóközönség mind a Fülöp Szigetek, mind Thaiföld turistáinak, mindkét országnak kiemelt bevételi forrása a turisztika.

Ezekben a térségekben egyelőre nem is lesz nagy változás, mivel az európai és amerikai utazók is inkább rövidebb távolságokat utaznak, ezért nem helyettesítik Ázsiában a kínai turistákat.

4. Csúcsra jár infláció

Nem számítottunk arra, hogy eddig felemelkedik, és lebecsültük a tartósságát is, mi is azzal számoltunk, hogy átmeneti lesz a tapasztalható inflációs hullám

- mondta Cedric Chehab.

Az első negyedévben lehet a tetőzés, de sok a változó, fontos az ellátási kiesés, ennél is fontosabb tényező a kereslet megugrása.

Ahogy normalizálódik az USA keresleti helyzete és ismét a szolgáltatásokra költik az emberek a pénzüket a fogyasztási cikkek helyett, a helyzet rendeződik. A Fitch elemzései szerint az USA, és áttételesen a globális inflációs folyamat legfontosabb tényezője, hogy megjelent, és tartósnak bizonyul az amerikai háztartások kereslete a tartós fogyasztási cikkek iránt.

Abban lehet reménykedni, hogy lemegy az ünnepi roham, februártól felpörög az olajkitermelés, októbertől pedig új csipgyárak is beindulnak, és az idei megugrást követően 2022-ben mérséklődnek a nyersanyagárak.

5. Jegybanki szigor lesz, több meglepetéssel

2022-ben a fejlődő piacok jegybankjait követően a nagyok is szigorításba kezdenek, ebben a Federal Reserve lesz a legérdekesebb.

A decemberi kamatdöntést megelőzően a Fitch csak egy kamatemelést árazott 2022-re, a Fed döntése ezzel szemben megnyitotta akár 3 kamatemelés előtt is lehetőséget, ami meg is felelne több piaci előrejelzésnek.

Chehab elmondása szerint a komolyabb és tartósabb szigorítást váró befektetők lehet, hogy csalódnak, de év végén a Bank of England is elindult kamatemelés útján, és a hagyományosan vonakodó Európai Központi Bank is elkezdett incselkedni a szigorítások lehetőségével.

6. Tánc az aknamezőn

Mindebből az is következik, hogy bizonytalan körülmények között kell a mindenkori legjobb választ meghozniuk a jegybankoknak, amelyek tévedhetnek is.

A jövő év sok helyen a 2021-es bizonytalanságokat is felülírja, cél felett marad az infláció, és magasan kell tartani a kamatokat, miközben amúgy is lassul a gazdasági növekedés.

A Fed kamatemelése rontja a fejlődő piacok pozícióit a devizapiacon, és a működőtőke beáramlás amúgy is lelassulóban van a fejlődő piacok esetében.

A Fitch elemzői szerint kiemelten nehéz időszak vár a fejlődő piacok monetáris döntéshozóira.

7. Visszatér a csapongás a pénzpiacokon

Miközben 2021-ben az USA piaca alig mutatott változékonyságot, ha a járványválság előtti, „békeidőre” jellemző volatilitás visszatér, már önmagában egy olyan elem, amivel számolni kell.

A járvány már talán visszaszorulóban van, számos egyéb tényező, amint az eltérő kilábalási pályák, és a világ számos pontján tartandó választások azt mutatják, hogy megint kilengések lehetnek a különböző eszközök árfolyamában.

Minden jel szerint erős marad a dollár, a Fed kamatemeléseivel csak tovább erősödik, ami viszont romló kilátásokat fest fel a fejlődő piacoknak.

8. Sok az elégedetlen ember, és választások lesznek

A 2022-es a választások éve lesz. Többek között Portugália, Dél Korea, Franciaország, Brazília, Kenya, és a Fülöp Szigetek is választ.

A legtöbb helyen azt várják, hogy a hatalomban lévőket leváltják, vagy legalábbis meggyengülnek a pozícióik. Utóbbit várja a Fitch Solutions a jövő tavaszi magyar választásoktól is.

Emiatt nagy költés várható azokban az országokban, ahol szavazás lesz.

9. Geopolitikai békülések, feszültségek

A nagypolitikában sok a feszültség. Az USA és Irán várhatóan valamiféle megegyezésre jut az atomfegyverek ügyében. A Fitch szerint Irán engedni fog, lévén ez alapvető gazdasági érdeke, termelhet több olajat, jelentős dollárbevételre tehet így szert amire nagy szüksége is van.

Ez az USA-nak is jó lenne, hogy többet tudjon az ázsiai térségre koncentrálni. Ebben a régióban az USA-Kína viszony várhatóan feszült marad.

Lavírozni kell Tajvan elfogadottságában, illetve az USA diplomáciai fricskaként nem képviselteti magát diplomácia fronton a kínai téli olimpián.

10. Zsonglőrjátszma

A legnagyobb kockázata 2022-nek, hogy egy újszerű, a járványválság után megváltozott világgazdasági helyzetet hoz, ahol még az összes egyéb mozgó alkatrész dőlhet.

A kínai ingatlanpiaci válság terjedhet, lassíthatja a globális növekedést, könnyen lehet, hogy az egészből egy nagy koppanás lesz, és a hatóságok nem tudják enyhíteni a piaci összeomlást.

Elképzelhető, hogy nem lesz enyhülés, és magasan maradnak világszerte az árak, ezt egyszerre okozhatja a magas kereslet és a visszafogott termelőkapacitás, amiket pénzpiaci és jegybanki válaszok is követnek. Ez különösen a fejlődő piacok terén fontos, ahol kirívóan nagy súlya lehet egy elhibázott jegybanki reakciónak.

Lehet új Covid variáns, feszültség van az orosz-ukrán viszony okán a NATO és Moszkva között.

Ami a Fitch szerint kedvező, hogy a stagfláció réme távlati. A növekedés nem lesz annyira alacsony, az infláció nem lesz annyira magas, hogy beálljon ez az állapot – mondta Chehab.