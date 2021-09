Az idei és a jövő évi béremelkedések hatására 2022 második vagy harmadik negyedévében elérheti a bruttó 500 ezer forintot az átlagfizetés Magyarországon – mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Már idén is megközelíthetik a félmilliós szintet a hazai keresetek, a november–decemberi időszakban esedékes béren kívül juttatásokkal együtt az átlagfizetések az év végén átmenetileg bruttó 490 ezer forint körül alakulhatnak.

A nem rendszeres kereseti elemek az évnek ebben a szakaszában általában erőteljesen megdobják a fizetéseket, tavaly decemberben is így történt, akkor 449 ezer forintig emelkedtek, ami több mint 40 ezer forinttal volt magasabb az éves átlagnál. Júniusban 436 ezer forint volt a nemzetgazdasági átlag.

A pénzügyi szektorban, az információtechnológiai szolgáltatások területén, a gyógyszeriparban és az építőiparban már most is elérhető az 500 ezer forintos bruttó átlagfizetés, sőt több szektorban jelentősen meg is haladja. Arról nincsenek pontos információk, hogy az autóiparban a mérnökök mennyit keresnek, mivel ezt az autógyárak üzleti titokként kezelik, de az információmorzsákból arra lehet következtetni, hogy megközelíthetik a bruttó egymillió forintot a keresetek.