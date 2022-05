A legnagyobb dán energiacég, az Örsted bejelentette: a Gazprom elvárásaival szemben továbbra is euróban fog fizetni a földgázért. A Bloomberg azt írja, a dán vállalat akkor is meg tudja oldani az ország gázellátását más európai forrásból, ha az oroszok továbbra is ragaszkodnak a rubelhez. Az Örstednek egyelőre rubelszámlája sincs, és nem terveznek nyitni: azzal számolnak, hogy az oroszok elzárják a gázcsapot.

Az Örsted február végétől nem vásárol orosz szenet és biomasszát az erőműveihez. Mads Nipper elnök-vezérigazgató elmondta: a Gazprommal kötött szerződés felmondásával a cég súlyos jogi következményeket kockáztatott.

Dánia lehet a negyedik uniós tagállam, ahol rövid időn belül leáll az orosz gázellátás: Finnország, Lengyelország és Bulgária már nem számíthat a Gazpromra. Stefan Ulrich, a BloombergNEF elemzője szerint a skandináv ország annyira kis részét teszi ki az európai energiapiacnak, hogy ez a változás nem bolygatja fel a kontinens piaci egyensúlyát.