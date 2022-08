Az európai földgázárak április óta a legnagyobb mértékben zuhantak, miután Németország közölte, hogy a tervezettnél gyorsabban telnek meg a földgáztárolók, és egyes kereskedők az elmúlt hetek ralija után profitot jelentettek. Utóbbi arra utal, hogy az árakat már az is felhajtja, hogy nyereségtermelésre mentek rá az energetikai cégek, de tényleges gázkurzusok lejjebb vannak.

Az irányadó holland határidős határidős jegyzéseknél hétfő reggel volt olyan pillanat is, amikor a fronthavi jegyzések 16 százalékkal is csökkentek, részben visszafordítva a múlt heti közel 40 százalékos emelkedést – akkor egy alacsony bázis emelkedett, most viszont egy jóval magasabb csökken. De az ICE TTF gáztőzsdei adatai szerint októberben ugorhatnak ki a gázárak, 332,965 euró volt egy megawattóra, ami csak 4 százalékos csökkenést jelent.

Német és francia jó hírek, bajos rezsicsökkentés

Mindez főleg a már említett hírnek köszönhető, hogy Németországban a gáztárolók gyorsabban töltődnek, mint eredetileg várták. A 85%-os töltöttséget már a következő hónapban elérhetik – vasárnap már 82 százalék feletti volt a szint –, a tervezett októberi határidő előtt – írja a Bloomberg.

Az árakat az is lefelé hajtotta, hogy Emmanuel Macron francia elnök Abdel-Madzsid Tebbún algériai államfővel megállapodott arról, hogy az észak-afrikai ország 50 százalékkal növelheti az Európába irányuló gázexportját. Az országgal már összekötött az uniós hálózattal két tengeri vezetéken keresztül, de az LNG-szállítás is biztosítható. A TransMed és a MedGaz vezetékek azonban együttesen 42-50 milliárd köbméter gáz Európába történő szállítására alkalmasak. Rajtuk kívül lehetőség van LNG-tankerek töltésére és behajóztatására.

Ez az áresés már megjelent a magyar rezsicsökkentés kivezetése utáni lakossági piaci árait meghatározó CEGEX gáztőzsde jegyzéseinél: a súlyozott átlagár hétfő 11:00-kor 305,06 volt, ami 1 százalékos relatív csökkenést jelent. A kelet-közép-európai régióban kisebb a kínálati oldal, így a holland gáztőzsdénél mindig magasabbak az árak.

Az energiaárak lökik az inflációt és a recessziót

A hétfői áresés némi megkönnyebbülést jelent a heves rali után, mivel a határidős ügyletek még mindig csaknem hatszor magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A régió a recesszió szélén áll, és az infláció egyes országokban évtizedek óta a legmagasabb. A kormányok intézkedéseket is hoznak a terhek enyhítésére, mintegy 280 milliárd eurót (115 ezer milliárd forintot) különítettek el segélycsomagokra.

Bár az alapvető kép továbbra is nagyon borúsnak tűnik, és a fő aggodalom az, hogy a héten elvégzett karbantartás után az Északi Áramlat gázvezeték újraindul-e, a Goldman Sachs Group rámutatott, hogy a közelmúltban bekövetkezett hatalmas ármozgások részben a nagyon alacsony likviditásnak tudhatók be.

„Az európai gázárak véleményünk szerint túllőttek a fundamentumokon, amit a kínálattal és a kereslettel kapcsolatos aggodalmak és a piac kivételesen gyenge likviditása együttesen táplált” – írta pénteken késő este kiadott jelentésében a Goldman Sachs. „Az északnyugat-európai gázkereslet az előrejelzésünk felett realizálódott, ezt ellensúlyozta a vártnál nagyobb kínálat, ami a tárolók töltöttségét a várakozásainknak megfelelő szinten tartotta” – állt az elemzésben.

Mivel több gáz van a tárolókban, az európai nemzetek valamivel jobb helyzetben vannak a további ellátáscsökkentéssel szemben, mivel az orosz Gazprom PJSC szerdán megkezdi az Északi Áramlat karbantartását. A Kelet-Európában és az Ibériai-félsziget egyes részein a jövő héten várható alacsonyabb hőmérséklet szintén segít a nemzeteknek abban, hogy több gázt tartalékoljanak, mivel kevesebb energiára lesz szükség a hűtéshez.

Aggodalmak ettől még vannak: az európai tárolók töltöttsége egyelőre csak 70 százalékon áll. Az áramárak is emelkednek, mivel az atomerőművek kiestek a villamosenergia-termelésből. Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Cseh Köztársaság rendkívüli energiaügyi miniszteri találkozót hív össze, hogy megvitassák az egész blokkot érintő helyzetet és közös megoldásokat találjanak.

A válság miatt egyre több intézkedést hoztak a fogyasztás csökkentésére, és Európai Bizottság 15 százalékkal kívánja csökkenteni a gázfelhasználást ezen a télen. Az európai kormányok drasztikus lépéseket tettek az energiafelhasználás korlátozására, például betiltották az épületek külső világítását és csökkentették a belső fűtési hőmérsékletet. Németország gazdasági minisztere az energiapiacok reformját javasolta, hogy az árak ne a legdrágább szolgáltatóhoz legyenek kötve.

Eközben a Norvégiából Európába irányuló vezetékes szállítások ebben a hónapban mintegy 20 százalékkal csökkentek, mivel a tervezett és nem tervezett üzemzavarok súlyosbítják a válságot. A korlátozott kínálat közepette az LNG-szállítmányokért folyó verseny is kiélezett. Az ausztráliai Prelude úszó LNG-exportáló létesítmény az LNG-termelés újraindítására készül, miután a munkások sztrájkja miatt ideiglenesen leállt a működés, az ügyről tudó személyek szerint.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol