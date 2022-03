Mivel Bécs 2040-re klímasemlegessé szeretne válni, kiterjesztették azoknak a kerületeknek a körét, ahol az újépítésű lakásokban már tilos az egyedi gázfűtés. Hamarosan minden kerületnek lesz energiarendezési terve - írja közleményében az osztrák város vezetése. Már 2019-ben nyolc kerületnél lépték ezt meg, ahol jellemzően már csak olyan lakóépületeket lehet átadni, amelyek földgáz helyett hatékony, megújuló energiaforrásokon alapuló fűtési rendszerek segítségével állítják elő a meleg vizet és a fűtést. Ezeket a területeket a kerületek az energiarendezési tervben szabályozzák.

A bécsi közgyűlés most további öt kerületre terjesztette ki az energiarendezési tervben foglalt kötelezettségeket. Vagyis ezentúl a Belvárosban, Favoritenben, Simmeringben, Hietzingben és Liesingben is lesznek olyan részek, ahol az újépítésű lakásokban már nem lehet földgázzal fűteni illetve meleg vizet előállítani.

„Világos a cél: 2040-re függetlenné akarunk válni a földgáztól. Most különösen jól látszik, milyen fontos, hogy megszüntessük a függőségünket a külföldről származó fosszilis energiahordozóktól. A függőség és a magas fűtési költségek elleni legjobb megoldás a megújuló energiára való átállás” – mondta a közgyűlés döntése kapcsán Bécs klímavédelmi tanácsnoka, Jürgen Czernohorszky.

Az osztrák főváros célja, hogy hamarosan az összes kerületben bevezessék az energiarendezési tervet, a következő hat kerület már előkészítés alatt áll.

A világban már sorra tiltják a gázt

A Nemzetközi Energiaügynökség egyik friss tanulmányában azt a 400 lépést veszi sorra, mellyel a szervezet szerint elérhető, hogy a világ 2050-re nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási értéket mutathasson. A szervezet szerint 2025-től nem lenne szabad új fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánokat értékesíteni. Vagyis 3 és fél év múlva se gázbojlert, se a lakásba való gázcirkót, se pedig kondenzációs kazánt nem lehetne üzembe helyezni azért, mert a gázkazán sok káros anyagot bocsát ki a működése során.

Az érvelés szerint nemcsak a klímaváltozás megfékezésére lehet ez egy hatékony lépés, de az emberek egészségének sem tesznek jót a gázberendezések: a zárt lakásokban az égéstermék belélegzése árt a szervezetnek.

Az Egyesült Államokban már több önkormányzat is döntött, New Yorkban 2023 decemberétől kezdve már nem lehet olyan hétemeletesnél alacsonyabb új házat átadni, amelyben földgázt égetnek (a tűzhelyen és/vagy a kazánban). A gáz tiltása a liberális vezetésű kaliforniai településekről indult évekkel ezelőtt, és mára komoly mozgalommá fejlődött, többek között Boston, Denver és Seattle is hasonló úton jár már.

Az Európai Unió Fit for 55 nevű klímavédelmi terve is próbálja leépíteni a gázfűtést és a gáztűzhelyeket, helyettük környezetbarátabb technológiák elterjesztését támogatják. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság is dolgozik olyan programokon, amelyek segíthetik, anyagilag is előmozdíthatják az energiahatékonysági fejlesztéseket az ingatlanokban.

Az uniós tervek hamarosan a magyarországi viszonyokra is hatással lehetnek.