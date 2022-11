"A hónap végéig úgy gondolom, életbe léphet" - mondta Thierry Breton az Európai Bizottság francia tagja, a belső piacért felelős uniós biztos a France2 közszolgálati televíziónak adott interjúban az energiaügyi miniszterek november 24-i találkozójára célozva.

Breton üdvözölte, hogy a jövőbeni "önkéntes csoportos vásárlásokkal" -, amelyekről az Európai Tanács október 20-21-i ülésén született döntés - az Európai Unió "jelentősebb kapacitásokkal rendelkezik a szolgáltatókkal történő tárgyalásokhoz", s így "szembe fog tudni nézni a téllel".

A belső piacért felelős biztos a gáz szerinte most már "ésszerű" árát illetően nyugodtnak mutatkozott.

Emlékeztetett arra, hogy a gáz ára az augusztusi megawattóránként 320 eurós rekordról 100 euró körülire esett vissza. Azt is kiemelte, hogy a stratégiai tárolók 95 százalékra töltöttek, amely meghaladja a kijelölt célokat.

Visszaszorított gázáremelés

Az Európai Unió állam- és kormányfői októberi brüsszeli csúcstalálkozójukon megállapodtak abban, hogy a közös gázbeszerzést létesítik előnyben az Európai Unióban. A folyamathoz önkéntes alapon lehet csatlakozni, kivéve a tárolók kötelező 15 százalékos minimum töltöttségét, amely kötelező marad 2023 telére.

Az uniós bizottság a kiugró gázáremelkedések visszaszorítására egy új kiegészítő index kidolgozását is vállalta, amely jobban tükrözi a cseppfolyósított földgáz (lng) valós piaci árát, és piaci korrekciós mechanizmust vezet be a túlzott gázárak korlátozására. A tagállami vezetők megegyeztek egy uniós keret létrehozásáról a villamosenergia-termelésben alkalmazott gáz árplafonjának meghatározására is.

"Oroszország nem lesz többé a gázszolgáltatóink között, véleményem szerint egy jó ideig, Vlagyimir Putyin viselkedése miatt"

- mondta Thierry Breton. Hozzátette: "diverzifikáltuk a beszerzéseinket, Katarból, Norvégiából, sokat veszünk az Egyesült Államoktól is".

Az amerikai cseppfolyósított gáz magas árát illetően az uniós biztos kijelentette: "nem normális négyszer annyit fizetni Európában azért, amit az Egyesült Államok termel", s jelezte, hogy a kérdésről hamarosan egyeztetések kezdődnek Washingtonnal.