Összesen mintegy 3800 munkahelyet szüntetnek meg a Ford, ebből 2300-at az autógyártó németországi kölni és aacheni telephelyén, 1300-at az Egyesült Királyságban és kétszázat Európa többi részén – közölte a vállalat, hozzátéve, hogy a leépítést önkéntes programokkal kívánják elérni.

A hír csapásként érte a szakszervezeteket, amelyek január végén azt mondták, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint 2500 munkahelyet szüntetnek meg Európában a termékfejlesztés területén, és további 700-at az adminisztrációban.

– áll a Ford közleményében.

A Ford 50 milliárd dollárt költ termékkínálatának villamosítására, és magasabb árakkal karcsúbb termékkínálatra áll át.

John Lawler pénzügyi igazgató február elején figyelmeztetett, hogy az amerikai autógyártó idén 5 milliárd dollárral magasabb költségekkel néz szembe, és annyit mondott, hogy a vállalat „nagyon agresszív lesz” a gyártási és ellátási láncban felmerülő költségek csökkentésében.

Az amerikai konszern mintegy 3400 mérnököt tart meg a régióban, akik az amerikai kollégáik által biztosított alaptechnológiára építenek, és azt az európai ügyfelekhez igazítják – mondta Martin Sander, a Ford Németország vezetője egy sajtóértekezleten.

Az Egyesült Királyságban történt leépítések, amelyek az ottani munkaerő egyötödét teszik ki, főként az autógyártó délkelet-angliai Duntonban található kutatóközpontját érintik.

– mondta Martin Sander.

Martin Sander hozzátette, hogy a Ford villamosítási stratégiájában semmi sem változott, és továbbra is az a cél, hogy 2030-ra tisztán elektromos személyautó-kínálatot, 2035-re pedig tisztán elektromos flottát kínáljanak Európában.

A Ford még az idén bemutatja első, a Volkswagen MEB platformjára épülő elektromos autóját Kölnben, és azt is fontolgatja, hogy egy Ford platformot hoz a valenciai gyárába. Ennek ellenére a Michiganben székelő vállalat tavaly márciusban azt is közölte, hogy EV-üzletága nem lesz nyereséges, amíg a következő generációs modellek gyártása 2025-ben meg nem kezdődik.

