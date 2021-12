A Forma-1-es versenysorozat ugyan már négy éve az amerikai Liberty Media tulajdonában van, de csak most villantott meg az üzlet valamit abból, amibe a cég üzleti fantáziát látva belépett - írta meg a g7.hu.

A Bernie Ecclestone-tól (illetve a jogokkal korábban rendelkező CVC Capital Partnerstől) 2017-ben összesen 4,6 milliárd dollárért megvásárolt jogokból idén már fényesen jövedelmező üzlet nőtt ki annak ellenére, hogy az előző években - részben a koronajárvány miatt is - egyre kevesebb néző volt kíváncsi a száguldó cirkuszt mutatványosaira.

Idén azonban nagyot fordult a kocka - ahogyan azt a The Conversation levezette: a Lewis Hamilton és Max Verstappen közötti olykor kíméletlen, de mindenképpen kihegyezett csatára redukálható szezon visszafordította a lefelé csordogáló számokat. Az egyre csak mind jobban kiéleződő párharc a nézettséget sem hagyta érintetlenül: már az első kilenc futam is 36 százalékos növekedést mutatott a korábbi évekhez képes, ráadásul az amerikaiak versenyszériába érkeztével felértékelődő közösségi média tovább fűtötte az érdeklődést - egyszersmind jelezve azt is, hogy a korábbi évek tendenciája, az, hogy a fiatalok elpártolnak a szériától, megfordult.

A Forma-1 így ma már többet ér, mint amikor gazdát cserélt, és a Liberty-t valószínűleg már most, az éppen csak megkezdett holtszezonban is ostromolják a potenciális vevők. Akkor is, ha a médiabirodalomnak egyelőre esze ágában sincs kiszállni ebből az üzletből. Sőt: most kezdik csak igazán élvezni a dolgot.