A megszálló orosz erők március első napjaiban foglalták el a Zaporizzsja megyei Enerhodar város melletti atomerőművet, amely a hat reaktorával Európa legnagyobbjának számít, és Csernobil után talán most már a leghányatottabb sorsúnak is, egy időben a dolgozók elrablásáról és átneveléséről is szóltak hírek.

Az orosz katonák elvileg még azzal a tudattal vették be magukat a több hektáros erőmű területére, hogy az ukránok nem mernek majd tüzelni rájuk az erőmű közelében, de folyamatos tüzérségi adok-kapok ment a két fél között, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértői is alig tudtak bejutni, hogy biztonsági ellenőrzést végezzenek.

Teli puttony

Csütörtökre azonban újra beindulni látszik egy masszívabb ukrán ellentámadás és az ország atomenergia-ügynöksége, az Enerhoatom délután már közleményben tájékoztatott arról, hogy az erőmű szomszédságában elszállásolt orosz csapatok zsákmánnyal megrakott járműveken menekülnek a térségből - derül ki a Kyiv Post cikkéből.

A megszálló hadsereg saját teherautóin és ukrán rendszámú kocsikkal indult útnak, amelyek tévékészülékekkel, hűtőszekrényekkel és szőnyegekkel voltak megpakolva. Az erőművel szomszédos Enerhodar városának Szkifszkij szállodáját állítólag teljesen kifosztották.

Taktikai hátraarc

Az egyelőre nem tudni, hogy az atomerőművet közvetlen kontrolláló katonák is elhagyják-e a pozícióikat, ugyanis bár ide is tüzelnek az ukránok, elvileg nem közvetlen ez elől menekülnek az oroszok. Épp ellenkezőleg, az orosz narratíva szerint a nagyobb helyőrséget valószínűleg délebbre viszik átcsoportosításra, hogy helyben sikerüljön "felszeletelni" a Herszonnál nagyobb erővel nyomuló ukránokat.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által szerdán kihirdetett statárium keretében egyébként 50-60 ezer civilt terveznek - feltehetően akár erőszakkal is - "evakuálni" a herszoni területről és környékéről, de a washingtoni székhelyű ISW elemzőcég szerint könnyen lehet, hogy a stratégiai területek harc nélküli feladására készülnek, és a civilek mozgatása csak ürügy a katonák kimentésére.

Az erőmű szabotázson keresztüli felrobbantása, vagy a Herszont visszafoglalni készülő ukrán csapatok "piszkos bombákkal" történő célbavétele egyelőre nem merült föl a egyik fél médiájában sem.