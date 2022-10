Az atomerőművek hajtják már az áramárak emelkedését

A franciaországi ellátási hiányok - ahol az ország 56 atomreaktorának közel fele jelenleg karbantartási problémák miatt nem üzemel - most az egész európai villamosenergia-hálózatot terhelik. Franciaországnak tömegesen kell áramot importálnia, hogy kielégítse az ország szükségleteit. Hasonló okokból most Magyarország is rengeteg drága importáramot használ.