Az irodákban alacsonyabb hőmérséklettel, lassabb liftekkel és csökkentett metrósebességgel veheti fel a harcot a magasabb áramszámlákkal szemben a párizsi tömegközlekedést üzemeltető RATP – írja a Bloomberg.

A vállalat vezetősége azt egyelőre nem döntötte el, hogy végül pontosan milyen intézkedésekkel néznek szembe a téli szezonnal, de sajtóközleményükben leszögezték, szigorításokra mindenképp szükség lesz. Számításaik szerint az idei energiaköltségeik harmadával haladhatják meg a tavalyi összeget, ami extra 70 millió euró (29 milliárd forint) kiadást jelent.

Nem lesz azonban egyszerű meghúzni a nadrágszíjat. Párizsban már most is gyakoriak a lassulások a tömegközlekedésben infrastrukturális problémák miatt, valamint sofőrhiánnyal is küzd a vállalat. Tovább nehezíti ráadásul a vezetőség dolgát, hogy 2023-ban – öt évnyi befagyasztás után – emelniük kell a munkavállalóik bérén, az egyelőre nem tisztázott, milyen mértékben.

A fűtést is letekerik

A felmerült költségcsökkentési lehetőségek között felmerült a metróállomások és -szerelvények, buszok, információs központok korábbiaknál mérsékeltebb, 19 fokos felfűtése. Lassíthatják a mozgólépcsőket, a lifteket és a metrószerelvényeket. Emellett a szellőzőrendszert is átállíthatják, hogy 100 százalékban friss levegő befújása helyett a pandémia előtti időkhöz hasonlóan ismét 80 százalék legyen az arány.

A RATP egyébként vállalta, hogy 2015 és 2025 között 50 százalékkal csökkenti a karbonkibocsátását, az energiafelhasználását pedig 20 százalékkal szorítja vissza. Ennek keretében 2016-ban átálltak az energiatakarékosabb LED-izzókra, ami már 50 százalékkal meg is nyirbálta az állomások és buszmegállók energiaigényét.