Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter sürgette a G7-ek - amelyeknek Franciaország is tagja - valamennyi tagját, hogy ragadják meg a lehetőséget, és kössenek megállapodást egy globális minimális társaságiadó-kulcsról. Az ötletet még a Joe Biden elnök vezette amerikai kormány vetette fel, hogy így akadályozzák meg a legnagyobb nemzetközi cégeket abban, hogy kivonják magukat az adófizetés alól azáltal, hogy olyan országokba költöztessék a termelésüket, vagy akár csak papíron az anyavállalataikat, ahol a lehető legalacsonyabbak a tao-kulcsok.

"A társasági adóról szóló globális megállapodás a láthatáron van - gondoskodjunk róla, hogy megvalósuljon" - írta Le Maire a Twitteren a Reuters szerint.

A francia és a német kormány már korábban jelezte, hogy támogatja a Biden-féle tervet, még akkor így tettek, amikor 21-23 százalékos adókulcs is szerepelt a lehetőségek között. Mostanra viszont a globális, egységes minimumszintre 15 százalékot javasol Janet Yellen pénzügyminiszter. Közben már az Egyesült Királyság is felsorakozott az ötlet mögött.

"Felszólítom a G7-országokat, hogy a mai londoni találkozón támogassák a digitális adózásról és a minimumadóról szóló átfogó megállapodást. Ez döntő lépés a G20 júliusi találkozója előtt" - jelezte most Le Maire, hogy teljes mellszélességgel a kulcsemelése mögött áll.

Ahogy arról részletesen írtunk: Magyarország a nyugati nagy gazdaságok szemével nézve adóparadicsomnak látszik a 9 százalékos társaságiadó-kulcsával. Az Orbán Viktor vezette kormány gazdaságpolitikájában fontos szerep is jut az alacsony tehernek, mivel ez vonzza a külföldi közvetlen tőkebefektetéseket, amely révén egyre több nagyvállalat és multi települt az országba. Nem is meglepő, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter, Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár és más vezető fideszes politikusok is felszólaltak a terv ellen.

Magyarország az elmúlt időszakban gyakran alkalmazott fegyveréhez, az Európai Unió közös fellépésének és döntésének megvétózásával próbálhatja megfúrni majd a javaslatot.

A globális társasági adóról, a magyar kormány mozgásteréről és a javaslat gazdasági következményeiről ebben a cikkben írtunk részletesen.