Harapófogóba került a francia radikális jobboldal vezére

Marine Le Pen nemrégen még a francia radikális jobboldal vitathatatlan vezéralakja volt, ám a májusi elnökválasztás előtti kampányban két riválisa is akadt, aki elveheti tőle a lehetőséget, hogy bejusson a kétfordulós választás második körébe. Még ifjú unokahúga is elpártolhat mellőle nála is radikálisabb kihívója mellé.