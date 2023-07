Úgy tűnik, nem tévedett a tőzsde: a párizsi index felülteljesítése már mutatott valamit. Most itt a konkrétum: a francia gazdaság elkerülte eddig a recessziót, sőt, egész jó ütemben növekszik, az infláció pedig visszaszorult. Ahogy az iparágak, gazdasági szektorok között változhat, melyik épp a jól teljesítő, az EU-n belül az országok szintjén is megvalósulhat ez a folyamat.

Húzóerő

A francia gazdaság a Bloomberg szerint a vártnál sokkal jobban teljesített a második negyedévben: 0,5 százalék lett a GDP bővülés a várt 0,1 százalékkal szemben. Az infláció júniusban 5 százalék volt az egy évvel korábbihoz képest, ami folyamatos csökkenést jelez, ráadásul ugyancsak sokkal kedvezőbb adat, mint amit vártak.

A francia húzóerő nagy könnyebbség lehet az eurózóna számára, miután a német gazdaság gyengélkedik, és az IMF szerint a G7-ek közül az egyetlen lehet, amely idén recesszióba kerül. Eközben a spanyol gazdaság is kedvező adatot produkált 0,4 százalékos növekedéssel, ott ráadásul az infláció mindössze 2,1 százalék.

Exportvezérelt

A francia pénzügyminiszter szerint a immár az export a húzóerő a belföldi fogyasztással szemben. Ennek jelei már mutatkoztak a párizsi tőzsdén: elsősorban a luxustermékeknek nevezett, de sok esetben nem feltétlenül abba a kategóriába tartozó, sokszor széles vásárlóközönség számára elérhető termékeket gyártó és árusító cégek eredménye és árfolyama növekedett meg.

Első helyen a Louis Vuitton áll, mint a francia piac legnagyobb cége, nem is véletlen, hogy fő tulajdonosa, Bernard Arnault hónapokra a világ leggazdagabb embere lett, Elon Musk elé kerülve. A cég tőzsdei kapitalizációja 400 milliárd euró fölötti, mellette még a Hermes International és a L'Oreal képviseli a szektorban a húzóerőt, mindkettő 200 milliárd eurós piaci kapitalizációval. A szektor növekedése már régóta tart, a részvények árfolyama az elmúlt 7-8 évben a többszörösére emelkedett, párhuzamosan a cégeredményekkel.

Elmaradhat a recesszió

A francia gazdaság Németország után a második legnagyobb az EU-ban, de világszinten is a hetedik, így önmagában is nagymértékben kompenzálhatja az idei német gyengélkedést, de ha Spanyolország mellett még több nagyobb gazdaság is jó adatokat hoz, az eurózóna és az Unió egésze elkerülheti a recessziót. Mindezt segíti, hogy az Európai Központi Bank (EKB) alapkamata még a sokadik emelés után sem túl magas nominálisan 3,75 százalékos értékével, és a csütörtöki kamatdöntő ülés után úgy tűnik, nem is lesz már sokkal magasabb.