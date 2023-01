Ismét a szakszervezetek tyúkszemére léphet Emmanuel Macron francia elnök, aki ragaszkodik régóta dédelgetett, ugyanakkor rettentő népszerűtlen tervéhez, hogy emeljék az országban a nyugdíjkorhatárt.

A francia kormány a Financial Times információi szerint kedden mutathatja be a parlamentben az ezzel kapcsolatos törvénytervezetet. A lap úgy tudja, ennek keretében azt javasolhatják, hogy két vagy három évvel emeljék a nyugdíjkorhatárt a jelenlegi 62 évről. A könnyebb fogadtatás reményében olyan kiegészítő intézkedéseket kínálhatnak a reformcsomag mellé, mint a nyugdíjminimum emelése, valamint a fizikailag megterhelő munkát végzők is kedvezményeket kaphatnak.

Szakszervezeti ígéret

Ezek az extra intézkedések azonban várhatóan nem lesznek elegendőek a hőzöngők elhallgattatásához. A szakszervezetek azt ígérték, bármilyen mértékű nyugdíjkorhatár-emelésre sztrájk meghirdetésével reagálnak.

Emellett a parlament baloldali és szélsőjobboldali képviselői is leszögezték, azon lesznek, hogy ellehetetlenítsék a tervek elfogadását. Macron számára márpedig ez komoly buktató lehet, miután a tavalyi elnöki megmérettetésen győzni tudott ugyan, ám később a parlamenti többségét elveszítette. A kormányzó Ensemble! szövetség 251 mandátummal rendelkezik, míg a többséghez 289-re lenne szükség.

Macron rosszul jöhet ki abból is, ha nem tudja végigvinni a törvénymódosítást, hiszen ezt sok szavazó a gyengeség jeleként könyvelheti el. Ugyanakkor értelemszerűen a nyugdíjkorhatár emelése is ronthat a renoméján: a közvélemény-kutatások szerint a franciák 70 százaléka nem ért egyet a tervezett reform bevezetésével.

Macron azzal érvel a korhatár emelése mellett, hogy csak ezzel a lépéssel őrizhető meg az egyensúly az aktív munkavállalók és a nyugdíjasok arányában a következő évtizedekben.

Tovább kell dolgoznunk, meg kell erősítenünk a nyugdíjrendszert, amelyet közbeavatkozás nélkül csak hitelből tudunk majd finanszírozni a későbbiekben

– fogalmazott az államfő.

A kormány szerint abban az esetben, ha nem emelik a korhatárt, Franciaország nem tudja majd tartani a kitűzött deficitcélokat. A kabinet szeretné, hogy idén 5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt produkáljanak, majd fokozatosan csökkentenék az értéket, hogy 2027-re megfeleljenek az uniós maastrichti kritériumoknak, és 3 százalék alá szorítsák a deficitet.

Van aki nyitott a kezdeményezésre

Egyetlen ellenzéki párt lehet nyitott arra, hogy támogassa a kormány a kormány kezdeményezését, a konzervatív Köztársaságiak (Les Républicains) már régóta propagálják a korhatár emelését 64 vagy 65 évre. Élisabeth Borne miniszterelnök pénteken egyeztetett a Köztársaságiak 62 parlamenti képviselőjét képviselő Olivier Marleix-val, aki ismertette a követeléseiket.

"Megmondtam a miniszterelnöknek, hogy vagy a mi voksainkkal megy át ez a reform vagy nem megy át egyáltalán" – mondta Marleix. Ebben azonban nincs igaza. Egy ütőkártya ugyanis van még ezen kívül is Macronék kezében: a miniszterelnök az alkotmány 49.3-as cikkelye alapján elérheti, hogy parlamenti szavazás nélkül fogadjanak el javaslatokat. Ennek az egyetlen hátulütője, hogy akár egy bizalmatlansági indítványt is kockáztathatnak, ám június óta már tíz alkalommal élt ezzel a lehetőséggel a kabinet.