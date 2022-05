Életem egyik legborzasztóbb élménye volt, amit a stadion előtt tapasztaltam. Sosem fogadott még ennyire ellenséges közeg focimeccsen. Rettenetes volt látni ahogy a sok idős ember, mozgássérültek, asztmások, családok, gyerekek fuldokolnak a paprikaspray-től

– mondta Ian Byrne, liverpooli parlamenti képviselő a Sky Sportsnak. Byrne-nek pedig van összehasonlítási alapja: ott volt a Liverpool 1989-es hillsborough-i FA-kupa meccsén is, amelyen összeomlott a lelátó, maga alá temetve több száz embert.

A múlt szombati Bajnokok Ligája-döntőn azonban a Liverpool szektorában még este 9 órakor is több ezer szék állt üresen. Amikorra a kezdést tervezték, akkor a rendőrök még könnygázzal oszlatták a stadion előtt összegyűlt tömeget, a meccs pedig 36 perces késéssel kezdődött. 2700 szurkoló egyáltalán nem jutott be, néhányan pedig arra panaszkodtak, hogy csak a második félidőre engedték be őket; illetve mindkét szurkolótábortól érkezett olyan visszajelzés, hogy kifelé menet kirabolták őket, a rendőrség pedig nem tett semmit. A szurkolók közül viszont 105 embert letartóztattak és 39-en a fogdán töltötték az éjszakát.

Korlátlan káosz

A problémát az okozhatta, hogy a stadion előtt harminc-negyvenezer szurkoló jelent meg jegy nélkül, vagy hamis jeggyel – legalábbis Gérald Darmanin francia belügyminiszter szerint. A tumultus viszont már jóval a meccs előtt kialakult, mivel az egyik vasútvonalon, amelynek a stadionnál is van megállója, szombaton sztrájkoltak a vasutasok, ezért a szurkolóknak más útvonalat kellett keresniük, ahol összetorlódtak – írja a Financial Times. A stadionnál pedig több száz párizsi fiatal a kerítésen átmászva próbált jegy nélkül a stadionba jutni, néhányuknak ez sikerült is.

Darmanin azt is elmondta, hogy a biztonsági őrök által ellenőrzött jegyek 70 százaléka hamis volt, de azt elismerte, hogy a rendőrség rosszul bánt a brit szurkolókkal. A tervezett este 9 órás kezdésre azonban még a Real Madrid-szurkolóknak is csak a 97 százaléka jutott be a stadionba, a briteknek pedig csak a fele. A spanyoloknak azért mehetett egyszerűbben a belépés, mert amíg majdnem minden Liverpool-szurkolónál papírjegy volt, míg a 22 ezer Real-szurkoló háromnegyede okoseszközön mutatta be a belépőjét.

Nem csak a britek A francia belügyminiszter szerint különösen néhány brit klubra jellemző, hogy balhézzanak a meccs előtt, de ennek ellentmond, hogy a BL-döntő másnapján a patinás francia klub, a Saint-Etienne szurkolói berohantak a pályára, miután nem sikerült feljutnia a csapatnak az első osztályba.

Két évük maradt

A brit kormány – a Liverpool vezetéséhez hasonlóan – felkavarónak és aggasztónak nevezte a párizsi stadion körül kialakult jeleneteket, és mélyen csalódtak abban, ahogy az angol szurkolókkal bántak. Joanne Anderson, Liverpool polgármestere szerint sem videofelvételek, sem a helyszínen lévő szurkolók nem támasztják alá, hogy tömegesen próbáltak volna meg hamis jeggyel bejutni a stadionba, és undorítónak nevezte a francia rendőrség viselkedését. Billy Hogan, a Liverpool csapatának vezérigazgatója is arra biztatta a szurkolókat, minél több képet és videót töltsenek fel a szombat esti jelenetekről. Sokan arra panaszkodtak, hogy a stadionból kifelé menet kirabolták őket, ebből pedig már a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen is politikai tőkét kovácsolt: szerinte bűnbandák rabolták ki és fosztogatták a szurkolókat.

A francia miniszterek magyarázatát a helyszínen lévő újságírók és szurkolók is kétségbe vonták. Ronan Evain, a Football Supporters Europe szurkolói csoport vezetője szintén ott volt a döntőn, szerinte a 40 ezres szám egy hazugság, amit a belügyminiszter azért mondott, hogy igazolja az aznap este szolgálatban lévő mintegy hétezer rendőr viselkedését, és felveti azt a kérdést, Franciaország képes-e otthont adni ekkora méretű rendezvényeknek. „A szervezők választhattak egy belpolitikai válság és egy diplomáciai botrány közül, és utóbbit választották” – mondta Evain az AFP-nek.

A botrányos Bajnokok Ligája-döntő érzékenyen érintheti Franciaországot, hiszen jövőre a rögbi-világbajnokságnak, két ét múlva pedig az olimpiának adnak otthont. A francia politikában pedig nem csak Le Pen volt elégedetlen, az Emmanuel Macron pártjához tartozó EP-képviselő, Nathalie Loiseau is azt írta Twitteren: az ország nem áll készen az olimpia megrendezésére.