Országos sztrájk bénítja Franciaországot

Az iskolákban és a közlekedésben is okoz fennakadásokat a mai franciaországi sztrájk, de több szektorban is áll a bál: miközben a legnagyobb francia szakszervezet, a CGT továbbra sem fogadja el az energiaipari vállalat, TotalEnergies ajánlatát, az EDF is ma kezdi meg a tárgyalásokat abban a reményben, hogy mielőbb felszámolhatják a reaktorok karbantartási munkálatait késleltető sztrájkot.