Több felhasználói visszajelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy fülgyulladásos panaszokat tapasztaltak egyesek a Samsung Galaxy Buds 2 és a Galaxy Buds Pro vezeték nélküli fülhallgatók használatától. Egyikük az Android Central újságírója, Chris Wedel, aki a Pro variánst használta - írja a 24.hu az androidcentral.com cikkére hivatkozva.

Az amerikai technológiai újságíró hosszú cikkében arról számolt be, hogy viszketést, majd hőemelkedést, duzzanatot és váladékozást tapasztal a fülében a fülhallgatók használata után.

A feltételezések szerint a fülhallgatókban használt anyagok okozhatnak irritációt, például a nikkel, vagy az akrilát tokozás, amivel leváltották a korábbi modelleknél használt akrilt.

A lap több olyan esetet is említ, amikor a Samsung visszatérítette az ilyen jellegű panaszokkal jelentkező ügyfelek pénzét - mint Chris Wedelnek is. Jelenleg egy csoportos per is készülőben van a cég ellen.