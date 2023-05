Alig kezdődött el a G7-országok vezetőinek hirosimai csúcstalálkozója, már be is jelentették, hogy újabb szankciókkal kell szembenéznie Oroszországnak. A tervezett intézkedések a tisztviselők szerint hajókra, repülőgépekre, magánszemélyekre és gyémántokra terjednek majd ki, azzal a nem titkolt céllal, hogy további nyomást helyezzenek a moszkvai háborús gépezetre – adta hírül a Financial Times.

Az Oroszországból származó gyémántimport korlátozására irányuló tervvel egy nagy lyukat igyekeznek befoltozni a Japánban összegyűlt országvezetők. Moszkva ezen exportágazatát eddig ugyanis javarészt érintetlenül hagyták a nyugati szankciók.

A szigorítások keretében nyomon követési mechanizmusokat vezetnének be annak érdekében, hogy Oroszország ne kerülhesse meg a kiszabott gyémántkereskedelmi szankciókat. Ez elsősorban a világ legnagyobb gyémántcsiszoló iparát működtető India segítségével valósulhat meg egyébként.

A gyémántpiaci szankcionálás ötlete az Egyesült Királyságtól származik, Rishi Sunak brit miniszterelnök ezen kívül egyéb területeken is szigorítana Oroszországgal szemben:

réz,

alumínium és

nikkel behozatalának egyoldalú tilalmáról is beszélt.

Az Oroszországból származó gyémántimport szankcionálása egyébként az Európai Unióban is felmerült már, ám nem született megállapodás ezzel kapcsolatban a 27 tagállam között a G7-csaúcs előtt. Ahogy a többi korlátozó intézkedés, úgy ennek esetében is a blokk összes országának a jóváhagyására lenne szükség.

Az Egyesült Államok is jelezte, hogy egy újabb szankciócsomaggal tervezi gyengíteni Oroszország gazdasági helyzetét. De Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Kisida Fumio japán kormányfő is közös közleményben jelezte a bilaterális egyeztetések után, hogy

megerősítették az Oroszországgal szembeni szigorú szankciók folytatását és Ukrajna határozott támogatását.

A japán kormány tisztviselői pedig jelezték, partnerek a gyémántszankciók kivetésében.

Zelenszkij vasárnapra várható

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejárta a héten Olaszországot, Németországot, Franciaországot és az Egyesült Királyságot, mindenhol megkapta az ígéretet arra, hogy a pénteken kezdődő G7-csúcstalálkozón tolmácsolják vadászgépekkel kapcsolatos kéréseit.

Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy a háború sújtotta ország élén álló politikus végül személyesen is megteheti ezt vasárnap a csúcstalálkozón.

Hivatalos bejelentés ugyan nem érkezett ezzel kapcsolatban. Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára azonban az állami televíziónak azt nyilatkozta, „fontos dolgokról döntenek” a G7-országok vezetői Hirosimában. Volodimir Zelenszkij személyes jelenléte így

életbevágóan fontos, hogy megvédhesse az érdekeinket.

Olaszország fenékbe billentheti Kínát

Korábban is kaptak már füleseket a sajtó képviselői azzal kapcsolatban, hogy az olasz kormány már belső egyeztetéseket folytat arról, miként közöljék úgy a kínai féllel, hogy nem szeretnék megújítani jövőre az Új Selyemút projektben való részvételüket, hogy közben a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok se sérüljenek jelentős mértékben.

Már akkor, mikor 2019-ben Olaszország aláírta a csatlakozási szándékot a kínai programhoz, sokan arra figyelmeztették az ország vezetőit, hogy az új kapocs révén az ázsiai ország

érzékeny technológiai információkhoz és

kulcsfontosságú infrastruktúrához férhet majd hozzá.

Az ország akkori miniszterelnöke, Giuseppe Conte vállalta a kockázatot, abban bízva, hogy cserébe az elmúlt években gyengélkedő és alulteljesítő olasz gazdaság erőre kap.

Ez azonban nem történt meg:

a Kínába áramló olasz export tavaly összesen 16,4 milliárd euróra rúgott, alig meghaladva a 2019-es 13 milliárd eurós összértéket. Ezzel szemben az Olaszországba irányuló kínai export ugyanezen időszak alatt 31,7 milliárd euróról 57,5 milliárd euróra ugrott.

Most ismét felmerült, hogy Giorgia Meloni már a G7-csúcson arról tájékoztathatja a többi jelenlévő országvezetőt arról, hogy Olaszország lazítani szeretne a kínai köteléken.

Az Egy övezet, egy út kezdeményezésként is emlegetett projekt keretében megkötött olasz-kínai szerződés 2024 márciusában jár le. Amennyiben egyik fél sem jelzi változtatási szándékát automatikusan megújul. A határidő előtt legalább három hónappal kell jeleznie a Meloni-kormánynak Peking felé, ha úgy döntenek, tényleg szeretnének kihátrálni az együttműködésből.