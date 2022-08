Csehországban az idén 7,8 millió tonna gabonát és 1,16 millió tonna repcét takarítottak be, ami valamivel kevesebb, mint a tavalyi termés - jelentette be Zdenek Nekula cseh mezőgazdasági miniszter Ceské Budejovicében, az országos mezőgazdasági napon.

Valamivel gyengébbek a tavalyinál az egyes termékek hozamai is. Gabonafélékből az átlagos hektárhozam 6,02 tonna, éves összehasonlításban 0,38 tonnával kevesebb a tavalyinál. A repce hektárhozama viszont az idén 0,27 tonnával 3,38 tonnára emelkedett.

A legfontosabb cseh gabonafajtából, az őszi búzából az idén ötmillió tonnát takarítottak be, az átlagos hektárhozam 6,33 tonna, azaz 0,45 tonnával alacsonyabb, mint tavaly. Tavaszi árpából 1,16 millió tonna termett, az átlagos hektárhozam 5,49 tonna, 0,02 tonnával kevesebb a tavalyinál. Az őszi árpánál az átlagos hektárhozam 0,29 tonnával 6,31 tonnára nőtt.

"Az aratás azt mutatja, hogy a legfontosabb élelmiszerek termelése megfelelő szinten lesz az idén" - közölte a miniszter. Zdenek Nekula szerint most kell csak igazán odafigyelnie arra is, hogyan alakulnak a világpiaci mezőgazdasági árak. - Értesüléseink szerint Spanyolországban, Franciaországban, Magyarországon és Ukrajnában is jelentősen alacsonyabb az idei termés a tavalyinál. Ez azt jelzi, hogy nemigen lehet számítani a gabonafélék világpiaci árának csökkenésére" - tette hozzá a miniszter.