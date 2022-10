A közösségi médiában szerdán közzétett felvételeken hatalmas lángok láthatók a Szöultól mintegy 170 kilométerre fekvő Gangneung légibázis felett – jelentette az ausztrál 9news.

Az első jelentések szerint baleset okozta a robbanást, amely az észak-koreai határhoz legközelebbi katonai támaszponton történt. A térségben újra feszült a helyzet, miután Phenjan újabb rakétakísérleteket hajtott végre, több ballisztikus hordozót a Japán-tenger felé irányítva.

