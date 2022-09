A holland terméktőzsde irányadó áránál közel 8 százalékkal drágábban kaptuk az oroszoktól a gázt júniusban – írta meg a Népszava a KSH külkereskedelmi adatbázisa alapján.

Vlagyimir Putyin februárban még azt mondta, Magyarország a tőzsdei ár ötödén kapja tőlük a fűtőanyagot, de az orosz fenyegetések miatt az európai gáztőzsdék amúgy is az egekben járnak, általános gazdasági visszaeséssel fenyegetve az egész térséget. Az Orbán-kabinet hosszú távú szerződéssel, az EU-val is szembe helyezkedve áll ki Vlagyimir Putyin mellett, pedig a szabad piacról még gázhoz is olcsóbban jutna Magyarország.

Köbméterenként mérhető a bukás

A lap számításai szerint júniusban Magyarország átlagosan 1069 eurót fizetett az oroszoknak a földgáz ezer köbméteréért. A Ttf nevű holland gáztőzsde szintén irányadó, két hónappal korábbi, 992 eurós áprilisi átlagárát 7,8 százalékkal haladja meg. (Ez megegyezik az orosz gáz átlagos felárával, amelyet a Népszava 2017 óta mér.) A lap orosz gázárakra vonatkozó becslései szerint az orosz gáztarifa rendre az azt két hónappal megelőző, holland tőzsde ívét követi le. Ha az azonos hónappal hasonlítjuk össze, a júniusi holland tőzsdei árral összevetve is 1,6 százalékos felár jön ki.

A KSH statisztikái alapján az orosz gáz beszerzését és lakossági értékesítését is végző, állami MVM három hónapja minden egyes köbméteren bukott 312 forintot, vásárlásai során a termékért kapott ár több mint nyolcszorosát kifizetve. A KSH-adatbázis szerint Magyarország júniusban összesen 158 milliárd forintot fizetett ki az orosz gázért, ugyanezt a 385 millió köbmétert a tőzsdén megvásárolva kétmilliárdot takaríthatott volna meg.

Forró ősz

A valószínűsíthető képlet alapján az orosz gáztarifa további négy hónapra előre becsülhető, a júliusi és az augusztusi Ttf alapján most szeptemberre, illetve októberre még az eddigieknél is horrorisztikusabb gázköltségek borítékolhatók. Eszerint, míg az első fél év során, kisebb-nagyobb kiugrásokkal, de a Ttf ezer köbméterenként ezer euró környékén állt be, addig

júliusban az érték 1684, augusztusban pedig 2305 euróra ugrott.

A napilap számításai szerint ez köbméterenként közel 700, illetve ezer forintos ár. Ráadásul a piacot egyértelműen Putyin mozgatja különböző, az európai gázcsapok elzárására utaló, vészjósló célozgatásokkal, aminek hasznát aztán szintén a Kreml zsebeli be.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Oroszország szeptemberben a hosszú távú szerződésben lekötött mennyiséget naponta legfeljebb 5,8 millió köbméterrel megfejeli. Bár a szerződéses mennyiséget nem tette közzé, a júniusban leszállított, 385 millió köbmétert alapul véve a szeptemberben várható mintegy 560 millió köbméter orosz gázért, a piachoz képest 7,8 százalékos felárral számolva 420 milliárd forintot fizethet az állam.

Az árak elszabadulásának az Európai Bizottság elnöke vethet véget, ha az oroszok nem zárják el a gázcsapot a tervek hallatán. „Erősen hiszek abban, hogy eljött az idő az árkorlát alkalmazására az Európába irányuló vezetékes orosz gáz kapcsán” – mondta Ursula von der Leyen a Reuters TV-nek.