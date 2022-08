Kapnak szegény földművesek Szerbiában hideget-meleget, amiért az utcán keresik az igazukat - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó utalva arra, hogy az elmúlt hetekben útlezárásokkal is tiltakoztak a gazdák terményeik alacsony felvásárlási ára miatt.

Sokan támogatják őket, teljes mellszélességgel kiállnak mellettük, mások csak csendben tűrnek, míg sokan úgy gondolják, egyáltalán nincs igazuk. Hiszen mit akarnak, a „paraszt” mindig csak sír, az a leghangosabb, akinek van.

Dohogó városlakók



„Kivonulnak a több százezer eurós gépparkjukkal tüntetni, nem sül le a bőr a képükről?” – hangzott el egyesek szájából a tüntetés kapcsán. Köztük járva, beszélgetéseiket hallgatva azt tapasztalta a vajdasági hírportál sajtómunkása, hogy (ezúttal is) azok vonultak az utcára, akik becsületesen, éjt nappallá téve dolgoznak.

Szó szerint. A szabadkai Strossmayer utcában, amelyet feltehetően ideiglenesen blokád alá vettek a gazdák, nincsenek méreg drágra, modern munkagépek. Vannak több tíz évesek is, kis gépek, amelyekkel valószínűleg a tulajdonos apja is dolgozott. Művelte a földet, hogy meg tudjon élni, és ellássa terményekkel a városlakokat is.

Ezért mostani tiltakozás ezért egy kicsit a szerb társadalom egészéről szól, és ha nem lenne ekkora az érdektelenség, akkor talán azt is mondhatnánk, mindenkinek ott lenne a helye ezek az emberek között és mellett - hangzik a szubjektív riport.