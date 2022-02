A téli gázszezon októbertől márciusig tart, a nyári gázszezon pedig áprilisban kezdődik. A nyári szezonban jellemzően alacsonyabbak a nagykereskedelmi gázárak és a kereslet, és több gáz kerül a tárolókba. Tavaly azonban nem ez történt. Már akkor szűkösebbek voltak a készletek két okból: egyrészt a járvány után egyre inkább beinduló ipari termelés miatt Ázsiában megnőtt az energiaigény, amit cseppfolyósított földgázzal pótoltak, másrészt a szokásosnál kisebb mértékű oroszországi gázszállítások miatt.

A nagykereskedelmi árak a nyári szezonban szokatlanul magasak voltak, és korlátozták a tárolókba történő gázbetáplálást. Európa emiatt eleve kisebb készletekkel fordult a 2021-es téli időszakra, amit csak tetézett, hogy a kiújuló orosz-ukrán konfliktus mellett keletről kevesebb földgáz érkezett. Utóbbiban az is szerepet játszott, hogy az orosz gázinfranstruktúra szokatlanul sok műszaki hibát is produkált, így a Gazprom sokkal több szállítmányt nem is tudott volna küldeni. A végeredmény az lett, hogy Európa a télbe úgy lépett be, hogy a gáztárolók töltöttsége legalább 10 éve nem látott mélyponton volt.

Az Ukrajna megszállásával kapcsolatos félelmek, a beígért nyugati szankciók kiegészítve az orosz gázszállítások megszakadásával, rekordszintre emelték az árakat. Tehát most a tavalyihoz képest annyiban rosszabb a helyzet a nyári betárolási szezon előtt, hogy az árak is jóval magasabbak.

"A tárolás várhatóan nem kritikus szinten fejezi be a telet, és bár ez némi puffert ad Európának, hatással van a nyári kereslet feltöltésére" - mondta Laura Page, a Kpler adatelemző-cég vezető lng-elemzője.

A Rystad Energy adatai szerint az északnyugat-európai tárolási szintek mintegy 10 százalékkal elmaradnak a 2021-es mennyiségektől. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint az európai tárolók továbbra is ötéves mélyponton, 32,6 százalékos telítettségen vannak.

"Januárban rekordmennyiségű, 13,15 milliárd köbméter lng-t küldtek ki Európába, miután Ázsia már nem versenyzett az atlanti-medencei szállítmányokért" - mondta James Waddell, az Energy Aspects tanácsadó cég európai gázzal foglalkozó vezetője a Reuters szerint.

Hozzátette, hogy az európai lng-betárolások idén is magasak maradnak, de várhatóan csökkennek a jelenlegi szinthez képest, mivel az ázsiai vevőknek fel kell tölteniük készleteiket, Japán az atomerőművek leállását cseppfolyósított földgázzal fedezi, és Ázsiában összességében nő a kereslet.

Az idén üzembe helyezett új lng-kapacitások azonban nagyobb kínálatot biztosíthatnak, és a termelők elhalaszthatják az lng-infrastruktúra karbantartási leállásait, hogy kihasználják a magas árakat - mondta Carlos Torres Diaz, a Rystad Energy energia- és gázpiacokért felelős vezetője. Ezek alapján a cseppfolyósított-gáz piacán egy fokkal jobb lehet a helyzet, mint tavaly volt.

Viszont ez csak kevéssé ellensúlyozza, hogy Oroszország valószínűleg nem fog nagyobb mennyiségű földgázt küldeni, mivel nem hajlandó idén további csővezeték-kapacitást lekötni Európába.

Drága a gáz tárolása is

Egy másik probléma a feltöltésre való pénzügyi ösztönzés hiánya. A gáz tárolóba helyezésének ára van. Ez azt jelenti, hogy a vevőknek nyáron alacsonyabb árakra van szükségük a következő télhez képest a készletek felhalmozásához, de a gáz nagykereskedelmi árai jövő évig egységesen magasak.

A Reuters által pénteken bemutatott dokumentumtervezet szerint az Európai Unió azt javasolja, hogy az országok minden tél előtt töltsék fel a földgáztárolókat, hogy ezzel segítsék a készletek feltöltését és az ellátási zavarok kezelését.

"A Bizottság jogi kötelezettséget javasol a tagállamok számára, hogy minden év szeptember 30-ig biztosítsanak egy minimális tárolási szintet" - áll a Bizottság által készített dokumentum tervezetében, amely még változhat.

A Bizottság szerint a vállalatok pusztán a piaci ösztönzők alapján valószínűleg nem fognak elegendő gázt tárolni, mivel a gázárak várhatóan legalább az év végéig magasak maradnak.