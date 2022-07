Miközben a Kreml bennfentesei elismerik, hogy a Gazprom több gázt is szállíthatna, az orosz állami gázvállalat most arra hivatkozik, hogy nehezen üzemeli be az Északi Áramlat gázvezetéken a turbinákat. A Siemens elutasította a Gazprom kritikáit, mondván, hogy a berendezések karbantartása, valamint beüzemelése rutinmunka, csak kifogásokat keresnek az oroszok.

A vita az Európai Unió nehézségeit is szemlélteti: az államszövetség az energiaválság közepette igyekszik biztosítani az ellátást és elkerülni a recessziót, de 40 százalékban Oroszországtól fedezte eddig gázszükségleteit, amely kiszolgáltatottá tette. A Gazprom a hét elején a turbinák karbantartásával kapcsolatos problémákra és az Oroszország ukrajnai invázióját ellenző nyugati országok által bevezetett szankciókra hivatkozva a kapacitás 20 százalékára csökkentette az Északi Áramlat áramlását.

„Felszólítjuk a partnereket, hogy a lehető leghamarabb oldják meg a problémákat, és az európai piacra irányuló gázszállítások helyzete azonnal normalizálódik” – mondta Vitalij Markelov, a Gazprom vezérigazgató-helyettese a Rosszija-24 állami televíziónak a Bloomberg szerint.

Egyszerűen kifogásokat keres a Gazprom, hogy zsaroljon

Az EU-s politikusok, valamint a működtetésben érdekelt német cégek szerint a Gazprom egyszerűen hazudik. A Kanadában megjavíttatott turbinák beüzemelésével nem lehetnek problémák.

Ráadásul a kanadai kormány mentességet adott ki a javításon levő turbina szállítására, amely lehetővé teszi annak Németországba történő utaztatását, valamint az ilyen berendezések jövőbeli javítását, a Gazprom szerint a mentesség jelenlegi formájában nem biztos, hogy elegendő.

„A kanadai hatóságok által kiadott engedély nem veszi figyelembe a Gazprommal a turbinák szervizeléséről szóló jelenlegi szerződés feltételeit” – mondta Markelov. A mentességet a Siemens Energy Canada Ltd. számára adták ki, amelynek nincs szerződése a Gazprommal.

Jelenleg három, Kanadában javításra szoruló turbina még mindig Oroszországban van, és a szankciók miatt nem tisztázott, hogyan lehet őket a gyártási helyszínre és vissza szállítani a szankciók közepette, és további három további turbina karbantartást igényel a Siemens részéről, Markelov szerint. A Siemens szerint ezek csak kifogások.

Oroszország nyilvánosan azt állította, hogy a hiányzó papírok és a turbinák karbantartása miatt kellett a közelmúltban csökkenteni a szállítást. Az Európai Unió szerint a valóságban a Kreml arra használja az Északi Áramlat megszakításait, hogy a vezetés gondolkodását ismerő személyek szerint politikai nyomásgyakorlással növelje az EU-t, hogy vizsgálja felül a szankciókat és a Kijevnek nyújtott támogatást.

A két cég között vita van arról, hogy a Siemensnek van-e hozzáférése a kompresszorállomáshoz. "Jelenleg nincs hozzáférésünk a helyszínen lévő turbinákhoz, és eddig semmilyen kárbejelentést nem kaptunk a Gazpromtól" - közölte a Siemens Energy szerdai közleményében. "Ezért azt kell feltételeznünk, hogy a turbinák rendben működnek" - tette hozzá a német gyártó.