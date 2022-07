A Wowan-Lexus duó már korábban elismerte az RBB Kontraste című politikai magazinműsorának, hogy ők felelősek mások mellett a berlini kormányzó polgármester - a tartományi rangú német főváros kormányának vezetője -, Franciska Giffey megtévesztéséért - írja az MTI.

A műsor új, csütörtöki számában közölt interjúban azt is elmondták, hogy egy Gazprom-leányvállalat finanszírozza a tevékenységüket. "A Rutube-nak dolgozunk, és a Rutube nagykövetei vagyunk, így onnan szerezzük a pénzünket" - mondta Alekszej Sztoljarov, a Lexus művésznevet használó humorista az RBB-nek. (A Rutube egy orosz videomegosztó platform - a Youtube orosz másolata -, amely a Gazprom-csoporthoz tartozik.)

Alekszej Sztoljarov és társa, Vlagyimir Krasznov, azaz Wowan manipulált videóhívásokkal tévesztett meg politikusokat. Azt a látszatot keltették, hogy az általuk hívott féllel Vitalij Klicsko beszélget. Franciska Giffey és stábja a beszélgetés nagyjából harmincadik percében gyanút fogott, és megszakította a hívást. Az ál-Klicsko ekkor éppen arra kérte a berlini városvezetőt, hogy segítsen egy kijevi melegfelvonulás megszervezésében.

Karácsony Gergelyt is felhívták

A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester - pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő - írta még júniusban Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzésében. "Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem. Kollégáim kijevi főpolgármesteri hivatallal folytatott egyeztetését követően megerősítésre került, hogy csalás történt. Minderről hivatalosan tájékoztatom a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert" - írta a főpolgármester.