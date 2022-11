A Gazprom bejelentette, hogy korlátozni fogja november 28-tól az Ukrajnán át Európába tartó földgázszállítást. Az indoklás elég zavaros, mivel az orosz állami gázcég azzal érvel, hogy a Moldovának szánt gázmennyiségek egy részét Ukrajnában tárolják be, illetve onnan szállítják tovább. A Gazprom figyelmeztetett, hogy álláspontja szerint a tranzitmennyiség egy része nem jut el a moldáviai fogyasztókhoz, tehát ezzel egyenlő arányban csökkenti az Ukrajnába irányuló exportját. Az útvonalat az Európába irányuló további szállításra is használják, de már most is jóval kisebb kapacitáson, mint a háború előtt.

Az ukrajnai útvonal az utolsó megmaradt vezeték, amely még orosz gázt szállít Nyugat-Európába, mivel Moszkva a háború előtt fokozatosan csökkentette a kontinens ellátását. A kereskedők és a politikai döntéshozók arra számítottak, hogy ezen a vonalon is visszafogják az áramlást. A hírre délután 1-ig az ICE TTF-en 2,75 százalékkal emelkedtek a gázárak a decemberi szállítások esetében. Most 119,350 euró egy megawattóra ára.

Európában attól tartanak, hogy a Moldovával kapcsolatos probléma egy teljes leállás kezdetét jelentheti, mivel a szerződéses záradékok és a szabályozás körüli viták jellemzik az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági kapcsolatok összeomlását. Még ha a szokásosnál teljesebb készletek nyújtanak is némi puffert, az orosz gáz nélküli tél kihívást jelentene Európa számára – számolt be a Bloomberg.

A Gazprom számításai szerint Ukrajna eddig 52,52 millió köbméter Moldovának szánt gázt nem továbbított a szomszédos országba. Ha ezek az egyensúlyhiányok fennmaradnak, a Gazprom november 28-án 10 órától megkezdi az Ukrajnába irányuló gázszállítások csökkentését. Az orosz cég jelenleg napi mintegy 43 millió köbmétert küld Európába Ukrajnán keresztül - ez az utolsó megmaradt útvonal a nyugat-európai piacokra.

Október óta a Gazprom napi 5,7 millió köbméterre csökkentette a Moldovába irányuló gázszállítást, és ígéretet tett arra, hogy a következő hónapban is ezen a szinten tartja a tranzitot. Az ukrán Naftogaz nem reagált azonnal a megkeresésre.

Magyarország maradhat a kivétel

Ha a Gazprom leállítja az ukrajnai tranzitot, akkor egyetlen gázvezeték, a Török Áramlat marad meg, amelyik Magyarországig szállít földgázt. Itthonról megoldható az európai export, de egyelőre ez nem jellemző. Viszont vészhelyzetben felértékelheti a magyar hálózatot az orosz korlátozás.

Magyarország is fogadhatna földgázt Ukrajna felől, ha a Török Áramlat kiesne a rendszerből. Az FGSZ Földgázszállító adatai szerint viszont Beregsuránynál nincs áramlás a két ország között. Szintén az FGSZ adatközléséből tudható, hogy export sem folyik Ausztria vagy Szlovákia felé.

November 22-én az általános magyarországi gázexport és -import eloszlása a határkeresztezőkön. Kép: FGSZ

A Török Áramlaton az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent az orosz gáz tranzitmennyisége. A Bruegel Intézet összesítése szerint egészen a múlt hétig augusztus vége óta 317 millió köbméterről 186 millió köbméterig csökkent az import. Azonban az elmúlt két hétben 211-217 millió köbméterig szökött fel az import.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol