A Clean Energy Wire jelentése szerint a németországi földgáztárolók töltöttségi szintje elérheti annak ellenére elérheti a 90 százalékot, hogy ismét visszaesett az Északi Áramlaton keresztül érkező gázmennyiség. A jelenleg 67 százalékos limit november elsejére prognosztizált, magas szintre jutását a Német Földalatti Gáztárolókat Üzemeltetők Szövetségének (INES) közölte.

Az INES számításai szerint mindez úgy lehetséges, hogy a cseppfolyós földgáz (LNG) importja felpörgőben van, és most még gyakorlatilag kompenzálni lehet az Északi Áramlat 1 (ÉÁ1) balti-tengeri vezetéken visszafogott, elmaradó orosz gázmennyiséget. Ha azonban az ÉÁ1-en a szállítás teljesen leállna - mondta Sebastian Bleschke, az INES vezetője, akkor a helyzetet tovább kell értékelni.

Bleschke azt is elmondta, hogy ha a betárolás meg is haladja majd a 90 százalékot, ha az ÉÁ1-en csak annyi gáz érkezne a német lefejtőkbe, mint amennyi most érkezik, az azt jelentené, hogy télen a szokásosnál kevesebb gáz áll rendelkezésre, és el kellene kezdeni a fogyasztáscsökkentési, keresletet visszafogó intézkedések végrehajtását.

A kormányzati számítások alapján a tárolókat szeptember 1-ig 75 százalékos szintre kellene feltölteni, október 1-ig 85 százalékra, november 1-ig 95 százalékra. A Szövetségi Hálózati Ügynökség (BNetzA) szerint a novembere vonatkozó limit az ÉÁ1 nélkül, illetve „kiegészítő intézkedések nélkül aligha lesz elérhető”.

A hideg téli napokon a németországi gázfogyasztásnak mintegy 60 százalékát a német tárolók fedezik.