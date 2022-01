Az európai uniós általános adatvédelmi rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR) a legszigorúbbak között tartják számon, hiszen a vállalkozások éves árbevételének 4 százalékáig terjedő - legfeljebb 20 millió eurós - büntetést is kaphatnak azok, akik nem tartják be az előírásokat. 2018 óta Magyarországon is az új uniós adatvédelmi rendelet szabályozza a magánszemélyekre vonatkozó adatkezelést, melynek fő célja a személyes adatok egységes, európai szintű védelmének biztosítása.

A GDPR Enforcement Tracker nyilvános adatai szerint a bírságok mértéke átlépte az 1 milliárd eurós rémálom-határt, valamint tavaly összesen 412 büntetést szabtak ki az európai hatóságok, ami 521 százalékos növekedést jelent a 2020-as évhez képest – derül ki az Atlas VPN jelentéséből.

Nem titok, kik okozták

Érdemes kiemelni, hogy a jogsértések robbanásszerű növekedéséért javarészt két óriásvállalat a felelős: júliusban a luxemburgi adatvédelmi hatóság 746 millió euróra bírságolta az Amazont, amiért megsértette az uniós irányelveket. Ez volt az eddigi legerősebb büntetés a GDPR történetében, szeptemberben pedig dobogós lett a Meta is (a Facebook-vállalat), miután Írországban a területért felelős szervezet 225 millió eurós büntetést szabott ki a WhatsApp-ra.

Az új irányelvek bevezetésének évében még összesen 436 ezer eurónyi bírságot kaptak a vállalkozások, ami 2019-ben már 72 millióra ugrott, miután a Google 50 milliós büntetést kapott az átláthatatlan adatvédelmi szabályzata miatt.

Magyar vállalatok is küzdöttek a dobogós helyezésért

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020 júniusában 100 millió forintos bírságot szabott ki a 4iG által azóta felvásárolt Digire, miután két, nagyszámú ügyféladatot tartalmazó adatbázis is megszerezhetővé vált. Ez volt Magyarországon az eddigi legnagyobb volumenű büntetés, amit vállalat kapott az adatvédelmi szabályok megsértése miatt.

Néhány országban a frissített adatvédelmi törvények jelentősen érintették a vállalkozásokat, mivel az új rendszer komolyabb törekvéseket vár el tőlük. Spanyolországban gyűlt össze a legtöbb bírság – 351 esetben állapítottak meg jogértést a hatóságok –, ami 36,7 millió eurós összbüntetést eredményezett. Második helyen Olaszország, ahol a vállalkozásoknak együttesen 101 bírság mellett közel 90 millió eurót kellett fizetniük. Érdekesség, hogy az átlagos büntetési tétel államonként nagyon eltérő: amíg Spanyolországban 105 ezer euró körüli, addig Olaszországban már 887 ezer euróra lehet számítani.