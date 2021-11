Spanyolországban szabták ki a legtöbb büntetést 2018 óta az Európai Unió adatvédelmi szabályzatának (GDPR) megsértése miatt – derül ki az ESET számítógépes biztonságtechnikai cég gyűjtéséből. A spanyoloknál 273 esetet regisztráltak, amelyek 32,4 millió euró büntetést eredményeztek.

A top3-ba még Olaszország és Románia került, de Magyarország is elől, a negyedik helyen szerepel a legtöbb szabálysértést összegyújtó listában. Nálunk 43 esetet regisztráltak, amiért közel 812 ezer euró bírságról született döntés.

Spanyolország ugyan 45-ször annyi esetben büntetett mint Luxemburg, így is 700 millió euróval kevesebb lett a bírságok összértéke.

A leggyakrabban a szabálytalan adatfeldolgozás és kezelés miatt születettek elmarasztaló döntések, ilyen okon 276 bírságolás történt.

A vizsgált időszakban az Amazon kapta legnagyobb büntetést 746 millió euróval. A Google 50 millió, míg a H&M 35,5 milliót kellett fizessen a GDPR előírásainak megsértéséért

Az ESET kutatás megállapította, hogy az esetszámok alapján nagyon eltérően viszonyulnak a szabályok betartásához a különböző tagállamok.

Egyben az is kiderült, hogy hiába születnek komoly bírságtételek, ez még most sem bír kellő visszatartó erővel, idén szeptemberben is volt komoly eset.