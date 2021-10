A Föld ekkor pont pályája azon részén haladt, ahol útjába került a Napból kilökődött anyagnak, így a töltött részecskéknek is, így a bolygónkat geomágneses vihar érte el a múlt éjjel. A mostani vihart a NOAA G2-es kategóriába sorolta, ami közepesen erős geomágneses viharnak felel meg.

A napkitörés hatására töltött részecskék hatolnak be a napszélből és a magnetoszférából a felső légkörbe (ionoszférába) a Föld mágneses mezejének vonzására, ahol energiájuk egy részét átadják a légkörnek. A légkör összetevői emiatt ionizálódnak és gerjesztődnek, így fényt bocsátanak ki különböző színekben, emiatt láthatjuk a sarki fényt erősebbnek - magyarázza a szakportál.

Negatív hatása is van a napkitöréseknek, ugyanis a műholdak, űrszondák működésében zavart okozhatnak, vagy akár az igazán erősek tönkre is tehetik azokat, valamint bolygónkon is áramkimaradások következhetnek be, illetve összeomolhatnak akár a kommunikációs és navigációs rendszerek is.

Nemrég közzétettek egy érdekes kutatási eredményt is arról, hogy egy erős geomágneses vihar kiiktathatja az internetes gerinchálózatot