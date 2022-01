Érezhetően csökkent a fogyasztói bizalom Németországban: a gazdasági és a jövedelmi várakozások mellett a vásárlási hajlandóság is megcsappant tavaly decemberben. A megtakarítási hajlandóság viszont újra nőtt. Ez sorban a második alkalom, hogy a fogyasztói bizalom jelentősen csökkent. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb júniusban mértek - derül ki a GfK "Fogyasztói Várakozások" felméréséből.

A fogyasztói bizalom az év végéhez közeledve két ok miatt is nagy nyomás alatt van. Az egyik a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatti magas esetszámok és további korlátozások, a másik ok a jelentősen megemelkedett árak egyre nagy nyomást gyakorolnak a fogyasztói hangulatra. Az omikron variáns gyors terjedése miatt a jövő év elejére vonatkozó kilátások is visszafogottak - írja a GfK.

A fogyasztói gazdaság jövő évi kilátásai elsősorban a járvány alakulásától függenek. Ha a pandémiára adott válasz gyors és sikeres lesz, akkor a korlátozások szélesebb körben enyhülnek, és a fogyasztás gyorsan helyreáll. Ha azonban az év előrehaladtával az esetszámok ismét emelkednek, akkor a fellendülés tovább késik.

A gazdasági hangulat továbbra is zuhanórepülésben van

A fogyasztók gazdasági kilátásai az év végén érezhetően borúsak lettek, a mutató 13,9 ponttal 17,1 pontra csökkent. Ez már egymás után a harmadik csökkenés. A gazdasági kilátások ennél alacsonyabb értékét legutóbb nyolc hónappal ezelőtt, áprilisban mérték.

Különösen az akadozó ellátási láncok okoznak komoly gondokat sok vállalatnál. Az elsődleges termékek, például a félvezetők hiánya a termelés lassulásához vagy akár teljes leállásához vezet, amelynek következményei a munkavállalókat is érintik a rövidített munkaidő formájában. A jövedelemre vonatkozó kilátások már sorozatban harmadszor csökkennek.

A jövedelmi várakozások sorozatban harmadszor szenvedtek érezhető veszteségeket.

Emellett fennáll a veszélye annak, hogy közép- és hosszú távon egy úgynevezett bér-árspirál indul be - írja a GfK.

A jelentősen emelkedő árak miatt a szakszervezetek érezhető béremelést követelnek az infláció ellensúlyozására, amit a vállalatok a termékek és szolgáltatások magasabb árai formájában tovább hárítanak a fogyasztókra.

A vásárlási hajlandóság ismét csökken

Az infláció mellett a fogyasztói hangulatot különösen a világjárványhoz kapcsolódó korlátozások befolyásolták. Egyrészt a hagyományos kiskereskedelem nagy részére vonatkozó 2G szabályozás csökkenti a vásárlási kedvet, másrészt az oltatlan, -illetve a betegségen nem átesett- fogyasztók bizonyos helyeken teljesen elszakadnak a vásárlástól - írja a GfK.