A processzor-óriás egy vadonatúj gyárat épít fel Izraelben, mintegy 25 milliárd dolláros befektetéssel – ez Izrael eddigi történetének legnagyobb külföldi beruházása.

Az izraeli pénzügyminisztérium közlése szerint a Kiryat Gatban épülő gyár 2027-ben nyitja meg kapuit, és több ezer embert foglalkoztat majd – írta meg a The Jerusalem Post.

A megállapodás értelmében az Intel 5 helyett 7,5 százalékos adókulcsot fog fizetni, tette hozzá a minisztérium.

Az Intel közel öt évtizedes izraeli működése során az ország legnagyobb magántulajdonban lévő munkaadójává és exportőrévé, valamint a helyi elektronikai és információs ipar vezetőjévé nőtte ki magát. A félvezetőóriás legújabb vállalkozását Benjamin Netanjahu miniszterelnök is az ország eddigi legnagyobb nemzetközi beruházásának nevezte.

Ez az izraeli gazdaságba vetett bizalom nagyszerű kifejezése, éles ellentétben az összes ellenünk szóló hamis jelentéssel.

– utalva arra a heves kritikára, amelyet közgazdászok, vezetők és iparági szakértők százai generáltak a küszöbön álló igazságügyi reform negatív hatásával kapcsolatban.

A megállapodás értelmében az Intel a tőkebefektetések ösztönzését célzó törvény értelmében a teljes beruházási összeg 12,8 százalékának megfelelő támogatást kap.

Benjamin Netanjahu Kép: Reuters

A beruházás részeként az Intel várhatóan több ezer további munkalehetőséget teremt Kiryat Gatben, az iparági átlagnál magasabb béreket kínálva, ami nyilvánvalóan jól jön a térségben, ahol a több, most is működő hi-tech üzem ellenére továbbra is magas a munkanélküliség.

Az Intel körülbelül 130 000 embert foglalkoztat világszerte, közülük körülbelül 12 000 munkahely Izraelben található. A vállalat az 1970-es évek óta van jelen Izraelben, fejlesztési központokat működtet Haifában, Jeruzsálemben és Petah Tikvában, továbbá van már egy gyártóüzeme Kiryat Gatban is.