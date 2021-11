A szakadék szélére sodorja az emberiséget a függés a fosszilis üzemanyagoktól - mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn a skóciai Glasgowban, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 26. ülését (Conference of the Parties, COP26) hivatalosan is megnyitó beszédében.

A 12 napos, informális rendezvényekkel már vasárnap óta zajló konferencián - amelyet a koronavírus-járvány miatt tavaly novemberről halasztottak az idei évre - csaknem kétszáz ország képviselői vannak vagy lesznek jelen. Hétfőn megérkezett a találkozóra Joe Biden amerikai elnök is. Guterres a hivatalos megnyitón kijelentette: ideje kimondani, hogy elég volt a Föld biológiai sokszínűsége elleni brutalitásból, elég abból, hogy "magunkat gyilkoljuk" fosszilis üzemanyagokkal, és elég abból is, "hogy a természetet mellékhelyiségnek használjuk".

Kapcsolódó Erdogan nem mehet a klímacsúcsra

Az ENSZ-főtitkár szerint az emberiség a saját sírját ássa, amikor mind mélyebbre ás ásványi kincsek után kutatva.