Már nálunk is érezhetőek a változások, változnak az évszakok is. A hegymászásra alkalmas hónapok már nem biztonságosak, nő a lavina és a sziklaomlás veszélye A Gergeti-gleccser, ami korábban hatalmas volt, most elég nyomorultul néz ki, szívfájdító látni. Nehéz elhinni, mennyit változott a helyzet 100 év alatt, ha ez így folytatódik, a jövő komor lesz"

- mondja Archil Badriasvili hegymászó.

Az éghajlatváltozás is szerepet játszhatott az olaszországi Marmolada hegy gleccserének összeomlásában július 3-án. A 11 ember halálát okozó katasztrófa idején szokatlanul magas volt a hőmérséklet. Az eset felveti a kérdést, hogy megismétlődhet-e a tragédia. Levan Tielidze gleccserkutató szerint a Kaukázusban a gleccserek mindenhol zsugorodnak, akad olyan is, ami több mint 4 kilométernyit húzódott vissza. Azt mondja, a jeges tavak száma is növekszik, ami szintén problémákat okoz.

A gleccserek édesvízkészleteket képeznek és táplálják a folyókat. Amikor elolvadnak, a hegyoldalak instabillá válhatnak - olvasható a portálon.