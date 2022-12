A teljes globális adósság tavaly új történelmi csúcsra, 235 ezermilliárd dollárra emelkedett, a GDP-hez viszonyított aránya azonban 2021-ben hetven éve nem látott ütemben csökkent, a 2020-as 257 százalékról 247 százalékra - közölte a Nemzetközi Valutaalap.

A GDP-arányos adósság a pandémia első évében minden korábbinál nagyobb ütemben, 29 százalékponttal emelkedett, a 2021-es visszaesést pedig a járvány utáni gazdasági fellendülés támogatta.

Az adatok szerint jelentősen emelkedik az eladósodottság a világon; a pénzügyi válság előtti évben, 2007-ben a teljes globális adósság a világgazdaság éves kibocsátásának 195 százalékán állt.

A washingtoni-székhelyű intézmény adatai szerint a nem pénzügyi vállalatok és magánháztartások tartozásai 2021-ben 6 százalékponttal, 153 százalékra mérséklődtek, a vizsgált 190 ország GDP-arányos államadóssága pedig átlagosan 4 százalékponttal, 96 százalékpontra esett, ami évtizedek óta a legnagyobb ilyen mértékű csökkenés.

Régiónként eltérő adósságdinamika

Az adósság GDP-arányos változása régiónként eltérő képet mutatott. A fejlett országokban mind az államnál, mind a háztartásoknál 5 százalékpontos zsugorodást mért az IMF, és hasonló mértékű volt a visszaesés a feltörekvő piacokon is, Kína kivételével.

Az alacsony jövedelmű országokban elsősorban a magánadósság növekedése miatt a GDP 88 százalékára emelkedett az adósság. Az IMF szerint aggodalomra ad okot, hogy a feltörekvő piaci országok negyedének és az alacsony jövedelmű országok több mint 60 százalékának okoz gondot az adósság törlesztése.

Vitor Gaspar, az IMF költségvetési ügyekért felelős vezetője és az IMF két másik vezető közgazdásza egy szintén hétfőn közzétett blogban azt írta, hogy egyre nehezebb lesz kezelni a magas adósságszintet, ha a gazdasági kilátások tovább romlanak és a hitelfelvételi költségek tovább emelkednek.

A magas inflációs szintek 2022-ben továbbra is segítettek az adóssághányadok csökkentésében, de a kiadások növekedni fognak, ha az infláció tartós lesz, ami magasabb felárakat eredményezhet. A kormányoknak olyan költségvetési politikát kell folytatniuk, amely segít most csökkenteni az inflációs nyomást és hosszú távon az adósság-sebezhetőséget, miközben továbbra is támogatni kell a legkiszolgáltatottabbakat.