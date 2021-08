Még mindig erdőtüzek tombolnak a Földközi-tenger különböző vidékein. Olaszországban a becslések szerint az idei nyáron az éves átlaghoz képest megháromszorozódott a nagy erdőtüzek száma, amelyek több millió euró értékű kárt okoztak a környezetnek és a gazdaságnak a középső és déli régiókban. Ugyanakkor az ország északi részét az elmúlt napokban erős áradások és földcsuszamlások sújtották, különösen Lombardiában, ahol a heves esőzések miatt a Comói-tó körüli gát csütörtökön kora reggel átszakadt - írja a Guardian.

Törökországban sikerült elkerülni a katasztrófát, miután a tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok elérjék a Mugla városában található hőerőműben tárolt több száz tonna szenet. Az ország történetének legsúlyosabb erdőtüze kilenc napja pusztít a leglátogatottabb idegenforgalmi helyszíneken, a Földközi- és az Égei-tenger partvidékén - számolt be az Euronews. De szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az erős és szeszélyes széljárás miatt az erőmű ismét veszélybe kerülhet.

Görögországban is az időjárás nehezíti a harcot az egyre terjedő tüzekkel. Lángok elérték a Peloponnészoszi-félszigetet, és az ókori olimpiai játékok helyszínét, Olümpia városát is fenyegetik. Évia szigetén több települést is kiürítettek. Athén főváros közelében is terjednek a bozóttüzek, a lángok több otthon elpusztítottak a környező hegyekben. Az országban egyetlen nap alatt száz új tűzesetet jelentettek.

A Földközi-tenger partvidékein tomboló tüzek nem zavarják a turistákat.