- Ezzel a fejlesztéssel bebizonyítjuk, hogy képesek vagyunk a jelen kihívásaira válaszolni. Új ellátási útvonalakat hozunk létre, hogy el tudjuk kerülni azokat a harmadik államokat, melyek nem hajlandóak az együttműködésre. A földgáz egy átmeneti üzemanyag, melyre nagy szükségünk lesz a következő években. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy a végső célunk csakis a megújuló energia lehet - mondta Kiriakosz Micoktakisz miután bolgár kollégájával aláírta a beruházási szerződést.

A beruházás a környező államok energiaellátását is segíteni fogja. A bejelentésen így részt vett a szerb elnök, a bolgár kormányfő és az észak-macedón miniszterelnök is. Az Európai Tanács képviseletében Charles Michel elnök is felszólalt - írja az Euronews hírportálja.

Ez egy geopolitikai befektetés. Több hasonlóra van szükségünk. A fejlesztés Görögországnak, Bulgáriának, Észak-Macedóniának, Szerbiának és más országoknak is előnyös lesz a régióban. És ami a legfontosabb: segít Délkelet-Európának függetlenedni az orosz gáztól - mondta Michel.

Az állomást 2023 őszén helyezik üzembe. Összesen 170 ezer köbméter gázt tud majd tárolni, és évente 5,5 milliárd köbméter földgáz szállítását bonyolítja. A projekt összesen 410 millió euróba kerül, amelyet állami és uniós forrásokból finanszíroznak.