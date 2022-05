Az előző évhez képest akár 25-30 százalékkal drágábbak az új gumiabroncsok, ráadásul bizonyos termékekből készlethiány is van. Esetleg rendelni lehet, de akár egy-két hónapot is várni kell rá, miközben egyes tapasztalatok szerint még a használt abroncsok kínálata is szűkült - írja a Totalcar.

Az abroncsprobléma egyik oka a mindenre kiterjedő, lényegében az egész világot érintő infláció. Annak 8-10 százalékos mértéke a fele sincs annak, amennyivel a gumiabroncsok jelentős részének az ára emelkedett. Ráadásul a forint is leértékelődött tavaly májushoz képest: egy éve még 345 forint körül jegyezték az eurót, most viszont 380-385 forint között mozog a kurzus.

Az áremelkedés fennmaradó részét a szállítási költségek megugrása, ezen belül az üzemanyagok árának emelkedése, valamint az energiaárak növekedése indokolta. A kész gumiabroncsok szállítási költségeit (például Kínából) a konténerdíjak emelkedése dobta meg, míg az európai gyártású abroncsoknál az alapanyagok szállítása és feldolgozása járult hozzá a költségek emelkedéséhez - írja az autós szakportál.

Lehet találni olcsóbban is abroncsokat, de a Totalcar szerint ezeknél ellenőrizni kell a gyártási időt, amit a gumiabroncs oldalfalának a felnihez közelebb eső részén tüntetnek fel. A DOT szám utolsó négy jegyében a második két szám a gyártási évet, az első két szám pedig a gyártási évben azt a hetet jelöli, amelyben a gumi készült. A kedvezőbb árú abroncsról könnyen kiderülhet, hogy még abban időszakban készült, amikor a kedvezőtlen hatások még nem érvényesültek.

Egy régebbi gumi is jó lehet, ha megfelelően tárolták: akár ötévesen is felszerelhető az autó kerekeire, és legalább további öt évig nyugodtan használható. Vannak ritkább méretek, amelyeknél teljesen megszokott, hogy régebbi abroncsokat árulnak csak belőlük, még békeidőben is. A portál magyarázata szerint, mivel a gyártóberendezéseket nem érdemes egy bizonyos kapacitás alatt működtetni, ezért ezeket csak bizonyos időszakonként, akár csak kétévenként gyártják egy ideig, majd raktárakba kerülnek, és onnan szolgálják ki az igényeket.

A jövőben a készlethiány és áremelkedés jelen lehet, mivel a közelmúltban két olyan esemény is történt, amely szűkítheti a kínálatot és növelheti az árakat: az egyik a kínai koronavírus járvány feléledése, a másik az orosz–ukrán háború kitörése. Kínával az a probléma, hogy bár valamelyest csökkentek a konténerdíjak, a koronavírus miatt mégis szállítási gondok léptek fel.

Az orosz-ukrán háború hatása kettős. A szankciók miatt Európa egyrészt elvesztette egy piacát, de egyúttal egy késztermék és még inkább alapanyag beszállítóját is. A Magyar Gumiabroncs Szövetség közleménye szerint a személygépkocsi abroncsok 9 százaléka, szám szerint több mint 11 millió darab abroncs érkezett korábban évente az Oroszországi Föderációból. Természetesen nem feltétlenül orosz márkájú abroncsokról van szó, hanem világmárkák ottani üzemeinek a termékeiről. Jelentős gyártási kapacitást épített ki Oroszországban a Bridgestone, a Continental, a Michelin, a Nokian és a Pirelli is. A háborúval a legtöbbük esetében a gyártás megszűnt, de ahol mégsem, ott az exportot függesztették fel - írja a portál.

A gyártást nehezíti, hogy részben a szankciók miatt kiesett a korábban 500 ezer tonnás mennyiségével az európai gyártói igények felét (50 százalékát) kitevő ipari korom szállítása. A szintetikus gumi összetevők közel harmada (30 százaléka) érkezett eddig Oroszországból, az acél peremhuzalnak szintén közel harmadát (31 százalékát) éppúgy együttesen Oroszország és Fehéroroszország biztosította, mint az acélszövet mennyiségének 15 százalékát.