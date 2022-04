A Kijev megyei Bucsában elkövetett vérengzés felelőseit meg fogják büntetni, az Európai Unió Ukrajna oldalán áll - közölte a Twitteren Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel együtt az orosz támadás alatt álló Ukrajnába látogatott.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón Borrell bejelentette, hogy az EU újabb 500 millió eurót különít el az ukrán hadsereg számára fegyvervásárlás céljára - írta az MTI. (A unió korábban összesen ezer millió eurót biztosított védelmi felszerelésekre, üzemanyagra és fegyverekre.)

Ursula von der Leyen átadta az ukrán államfőnek az európai uniós csatlakozási kérdőívet. Kijev szeretné felgyorsítani EU-csatlakozási eljárást. "Felgyorsítjuk a folyamatot, amennyire tudjuk, közben biztosítjuk, hogy minden feltételt betartsanak" - írta Leyen.

Az uniós küldöttek - mielőtt tárgyalást kezdtek Zelenszkijjel - Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel együtt felkeresték Bucsát, ahol az ukrán vezetés szerint az orosz hadsereg több mint 300 civilt gyilkolt meg. Az utcán heverő holttestek közül többet hátrakötözött kézzel találták meg, a róluk készült felvételek bejárták a világot, és hatalmas felháborodást váltottak ki. Moszkva szerint megrendezett provokációról van szó, de a műholdképek é a rádióüzenetek cáfolják az oroszokat.

"Fontos volt, hogy ukrajnai látogatásomat Bucsában kezdjem. Azért, mert Bucsában az emberiességünk veszett oda. Üzenem az ukrán népnek, hogy az atrocitások felelősei bíróság elé fognak állni. Az Önök harca a mi harcunk is. Ma Kijevben vagyok, hogy elmondjam, Európa az Önök oldalán áll" - fogalmazott Ursula von der Leyen.

Borrell eközben a Twitteren elítélte a kramatorszki vasútállomás elleni pénteki támadást. "Határozottan elítélem a kramatorszki pályaudvar elleni ma reggeli orosz támadást, amelyben több tucat ember meghalt és sok megsebesült. Ez egy újabb kísérlet volt arra, hogy elzárják a menekülés útját azok előtt, akik az indokolatlan háború elől menekülnek" - hangsúlyozta az MTI szerint Borrell.

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó este közölte, hogy ötvenre emelkedett a kramatorszki vasútállomás elleni rakétatámadás halálos áldozatainak száma, köztük öt gyermek is életét vesztette. Jelenleg 98 sebesültet - köztük 16 gyermeket és 46 nőt - ápolnak kórházban.

