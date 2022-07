A sárgabarackidény kellős közepén készített riportot a Subotica.com a Szabadka környéki gyümölcsösökben, amiről a vajdasági Szabad Magyar Szó is beszámolt.

Ebből kiderül, hogy míg Nagyfényen rekordmennyiségű termést takarítanak be ebből a gyümölcsből, addig Kelebián alig telik meg egy láda.

A nagyfényi Ivan Andlar azt meséli, hogy csak roskadoznak a fák a termés alatt és a minőség is kiváló. Komolyan foglalkoznak gyümölcstermesztéssel. Mivel ebben az évben nagy volt a szárazság, ezért sokat kellett öntözni. A gyümölcsöt a háziasszonyok is vásárolják, de pálinkának való is jut.

Bekevert a fagykár



Sobloher Ilonánál Palicson is kiváló a termés, de a fagykár azért érezhető. Hasonló a helyzet más termelőknél is. Kelebián viszont teljesen más. A fagy itt megtette a magáét. Zoraje Tihomir azt mondja, hogy fél hektáron van barackja, de negyedik éve már, hogy termés egyáltalán nincs rajta. Az idén fél hektáron alig lett egy ládányi.

Tihomir a Subotica.com-nak azt mondta, tavasszal -6 Celsius-fokig is csökkent a hőmérő higanyszála, ami elvitte a barackot és a meggy egy részét is. A folyamatos fagykár miatt valószínűleg felszámolja a barackost.

Annak ellenére, hogy a termés jó és van elég gyümölcs a piacon, a barack kilogrammjáért 100-130 dinárt kérnek, a pálinkának való gyümölcs pedig 70 dinár körül alakul kilogrammonként.