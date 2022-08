Újra megmozdulni látszik a hat hónapja induló és gyorsan állóháborúvá lassuló orosz-ukrán konfliktus, miután az ukránok nagyszabású ellentámadást jelentettek be, amibe hétfő este bele is kezdtek. A CNN szerint kedd reggelre már négy falut is visszafoglaltak délen, és a Dnyeper menti Herszon visszafoglalása a legközvetlenebb cél.

Zelenszkij még a támadás megindulásakor azt mondta: a megszállóknak tisztában kell lenni azzal, hogy Ukrajna eredeti határvonaláig fogják őket üldözni, és ha az oroszok túl akarják élni, akkor "ideje megfutamodniuk."

A ukrán erők észak-nyugat felől kezdték az offenzívát, és a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok katonasága után a helyőrségben levő orosz gyalogosok is megfutamodtak. A forrás névtelenséget kért, de azt mondta sok ellenséges katonát lőttek le vagy ejtettek fogságba és több orosz harckocsit is megsemmisítettek.

Az orosz védelmi minisztérium már hétfőn este közleményben kommentálta az ellentámadást, mely szerint az már az elején megbukott és az ukránok 26 harckocsit, 23 gyalogsági harci járművet, 9 egyéb páncélost, két vadászgépet, és legalább 560 katonát vesztettek.

Az orosz vezetés ritkán ad hírt saját veszteségeiről, de a korábbi számokat figyelembe véve a mostani támadás előtt nagyjából 50 ezer fő körül mozoghatott az elesett és harcképtelenné vált orosz katonák összesített száma. Ukrán oldalon ez a saját bevallásuk szerint közölt 9 ezer halottal számolva 30 ezer főnyi veszteséget jelenthet.

A háború ködében persze pontos számokat nehéz mondani, de a brit hírszerzés jelentése szerint az lehet a mostani ütközetek kimenetelének eldöntője, hogy mennyire sikerült újraszerveznie a háború elején még félig meddig saját hatáskörben tevékenykedő, orosz és oroszbarát csapatokat.

