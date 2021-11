A lengyel hadsereg kénytelen volt újabb egységeket vezényelni Lengyelország Fehéroroszországgal közös határára a belorusz oldalon feltorlódott menekültek-bevándorlók miatt, akik igyekeznek áttörni az ideiglenes kerítést annak ellenére, hogy pengés drótból készült – írja a BBC. Varsó, Brüsszel és a NATO álláspontja szerint a minszki vezetés azért kreálta a krízist, mert a nyugati országok szankciókat vezettek be a tavaly nyári elnökválasztás nyilvánvaló csalásai, majd a fehérorosz ellenzék ellehetetlenítése miatt.

Lengyelország lezárta fő határátlépési pontját Kuznicánál. A probléma a három balti EU- és NATO-tag országot is érinti, miután a fehérorosz rezsim ezek határára is becsapott közel-keleti és ázsiai menekülteket, bevándorlókat szállít. A térségben az éjszakai hőmérséklet fagypont alá esik, több bevándorló már az életét vesztette emiatt. Az érkezők többsége fiatal férfi, de nők és gyerekek is vannak köztük.

Piotr Muller, a lengyel kormány szóvivője szerint négyezer szerencsétlen zsúfolódott össze a lengyel határ közelében, és Varsóban attól tartanak, hogy a helyzet egy ponton „eszkalálódni” fog, mégpedig „fegyveres természetű” konfliktussá válik. A lengyel televízió tudósítása szerint a Kuznica közelében összegyűlt emberek körül fegyveres, kutyás kísérők voltak.

Stanislaw Zary, a lengyel nemzetbiztonsági hivatal vezetője azt mondta, hogy a bevándorlók belorusz katonai egységek irányítása alatt mozogtak. „Fehéroroszország egy nagyobb incidenst akar, olyat, amelyben lövések is eldördülnek és áldozatok is lesznek” - mondta korábban Piotr Wawrzyk külügyminiszter-helyettes.

A fehérorosz védelmi minisztérium alaptalannak minősíti és visszautasítja ezeket a spekulációkat, és azzal vádolja a lengyel hatóságokat, hogy nemzetközi megállapodásokat sért meg azzal, hogy jelentős katonai erőt vonultak fel a közös határon.