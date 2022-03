Oleg Ustenko 2019 óta látja el tanácsokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a CNBC hétfőn készített vele interjút, amiben arról beszélt, hogy a mészárlás és a rakétatűz a "sötét középkorba" taszítja vissza hazáját. Lassan két hete tart Vlagyimir Putyin orosz elnök háborúja, ami az emberéleteken túl, gazdaságilag is kimeríti mindkét országot.

A nyugat az elejétől erős szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét, de elégnek bizonyulnak-e ezek ahhoz, hogy megálljon Putyin hadigépezete? Ustenko szerint többre van szükség. Zelenszkijhez hasonlóan arra kéri országa szövetségeseit, hogy állítsák le a Putyinnal folytatott gáz és olajkereskedelmet is, mert az offenzíva nem fog megállni, amíg az oroszok finanszírozni tudják azt.

Aszimmetrikus szankciók

Joe Biden amerikai elnök tegnap jelentette be, hogy az Egyesült Államok teljesen leáll az Oroszországból származó földgáz és olajtermékek felvásárlásával. Ez a lépés sokkal inkább gesztus, hiszen az üzemanyagárak emelkedésének belpolitikai ára feltehetően sokkal fájdalmasabb lesz a kormányának, mint a 3 százalékos százalékos olajimport kiesés, amit más forrásból kell pótolniuk.

A Reuters szerint Oroszország büdzséjének tavaly több mint harmadát fedezte az általuk értékesített földgáz és nyersolaj, így valóban elképzelhető, hogy ha térdre nem is, de meghátrálásra kényszeríthetnék Putyint az energiaszankciók, ehhez azonban a jelképes amerikai lépés kevés.

Az Európai Unió messze a legnagyobb felvásárlója az orosz energiahordozóknak, ám "ha mi is gátat szabnánk ennek", akkor Olaf Scholz német kancellár szerint, a kontinens nem tudna felkészülni a következő télre. A szankciókat az európai polgárok sokkal jobban megéreznék, hiszen az alapvető közszolgáltatások ellátása is gondot okozna. Ustenko ezzel szemben azzal érvel, hogy ők nem csak pénzzel és kényelmetlenséggel, de életekkel is fizetnek a szankciós késlekedésekért.

Orbán Viktor szerdán tett közzé egy videót, amelyben többek között arról beszélt, hogy mi nem tudjuk követni az Egyesült Államok példáját, mert ez Magyarország számára elviselhetetlen terhet jelentene. Továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik.

A tanácsadó elmondta, hogy az előzetes becslések szerint az országot nagyjából 100 milliárd dolláros kár érte, ami a 2021-es, közel 200 milliárd dolláros rekord nemzeti össztermék fele. Hozzátette azért, hogy az ukrán állam képes ellátni társadalmi feladatait, például a tanárok bérét továbbra is ki tudják fizetni.

Kényesebb kérdés azonban a gabonáé, ami jelentős részét képezi az ország bevételeinek. A március-április egy kulcsfontosságú időszak a gazdáknak, mivel általában ebben az időszakban tudják elvégezni a tavaszi szántóföldi munkálatokat. Ustenko szerint saját országuk élelmezését tudják biztosítani, de ha azon múlik, akkor legfeljebb a továbbiakban az export rovására fogják ezt intézni.

