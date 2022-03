A stratégiailag fontos kikötőváros, Mariupol a múlt hét óta egyre jobban ki van téve az orosz katonák tüzének. A legutóbbi jelentések szerint a kikötőváros továbbra is ukrán kézen van, de a napokban több kísérlet is meghiúsult működő humanitárius folyosók létrehozására, az ott rekedt civilek számára. A megindulók többször tűz alá kerültek, de olyan "propagandafolyosókat" is javasoltak az oroszok, amik hozzájuk vagy szövetségesükhöz, Fehéroroszországhoz vinnék a katonák elől menekülőket - írja az NBC.

Most egy független, magát civilként jegyző ukrán lap, egy tweetjében azt jelezte, hogy "a megszállók gyermekjátékoknak látszó robbanószerkezeteket szórnak szét a városban." Mariupol Városi Tanácsát idézve azt is hozzátették: "A lakosokat arra kérik, hogy ne nyúljanak az ilyen tárgyakhoz."

The occupiers are scattering explosive devices that look like children's toys around the city — the Mariupol City Council. Residents are urged not to touch such objects pic.twitter.com/Zq88KtA3Mn — Hromadske Int. (@Hromadske) March 5, 2022

A Newsweek jelentése szerint a Hromadske 2013 óta szolgáltat híreket, de egyelőre nem osztott meg angol nyelvű cikket a bombákról - ami igaz ugyan, de ha nemzetközi oldalukra kattintunk, láthatjuk hogy nem kerülnek ki friss hírek egy ideje. Az mindenesetre árnyalhatja a jelentést, hogy a Google fordítása alapján egy ukrán hősöket éltető cikkükben nem kérdőjelezik meg, a Kijev Szelleme néven elhíresült ukrán vadászgéppilóta sikereit, de létezését sem.

A játékbombákról szóló hírek hitelességétől függetlenül az megkérdőjelezhetetlen, hogy gyerekek is áldozataivá váltak már a másfél hete folyó háborúnak. Az ukrán kormány 28 halálos áldozatról és 64 komolyabban megsérült gyerekről számolt be a hétvégén, ami nagyon is egybevág az ENSZ Emberjogi szárnyának hétfői számaival.

Az orosz hadviseléstől nem idegen a gyermekéletek fenyegetése. Még a megszállás megkezdése előtt egy ukrán óvodába csapódott be egy akna, de azóta bölcsődét és óvodát is találtak el az orosz lövegek. Egy héttel ezelőtt a hágai Nemzetközi Törvényszék bejelentette: minél hamarabb nyomozásba kezd, hogy kiderítse történtek-e emberiség ellen elkövetett háborús bűnök Ukrajnában.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.